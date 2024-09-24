ОТУВ “Харків”: на півночі області РФ будує фортифікації та поповнює втрати
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на Харківському напрямку повідомили в ОТУВ “Харків” у зведенні за 24 вересня.
У районі Глибокого ворог намагається посилити підрозділи на позиціях, а у Вовчанську армія РФ поповнює втрати особового складу.
“У районі Стариці (ворог, – ред.) здійснює доукомплектування штурмових груп, розпочав активні роботи з фортифікаційного обладнання нових позицій”, – розповіли українські захисники.
В ОТУВ “Харків” також повідомили про втрати окупантів за добу: 15 загиблих та 70 поранених. Також ЗСУ знищили 75 одиниць озброєння та військової техніки ворога: один танк, 13 артсистем, чотири авто та 51 БПЛА. Крім того, ворог втратив 59 укриттів, майданчик для безпілотників та два місця для зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 09:46;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському напрямку повідомили в ОТУВ “Харків” у зведенні за 24 вересня.".