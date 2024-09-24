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ОТУВ “Харків”: на півночі області РФ будує фортифікації та поповнює втрати

Україна 09:46   24.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: на півночі області РФ будує фортифікації та поповнює втрати Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському напрямку повідомили в ОТУВ “Харків” у зведенні за 24 вересня.

У районі Глибокого ворог намагається посилити підрозділи на позиціях, а у Вовчанську армія РФ поповнює втрати особового складу.

“У районі Стариці (ворог, – ред.) здійснює доукомплектування штурмових груп, розпочав активні роботи з фортифікаційного обладнання нових позицій”, – розповіли українські захисники.

В ОТУВ “Харків” також повідомили про втрати окупантів за добу: 15 загиблих та 70 поранених. Також ЗСУ знищили 75 одиниць озброєння та військової техніки ворога: один танк, 13 артсистем, чотири авто та 51 БПЛА. Крім того, ворог втратив 59 укриттів, майданчик для безпілотників та два місця для зберігання боєприпасів.

Читайте також: Генштаб: на Харківському напрямку ворог атакував двічі, Куп’янською – 7 разів

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 09:46;

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