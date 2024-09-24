Генштаб: на Харківському напрямку РФ атакувала двічі, на Куп’янському 7 разів
Фото6 Генштаб ЗСУ
Про бої в районі Липців та Тихого, а також – на Куп’янському напрямку повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні за 24 вересня.
На півночі Харківської області за добу було два бої, на Куп’янському – окупанти атакували сім разів.
“Сім бойових зіткнень сталося на Куп’янському напрямку. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Кучерівки, Колісниківки та Стельмахівки”, – уточнили в Генштабі.
Також ворог скинув авіабомби на Харків та Петропавлівку, додали в ГШ.
Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: бои, генштаб, наступ, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 08:22;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої в районі Липців та Тихого, а також – на Куп’янському напрямку повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні за 24 вересня. ".