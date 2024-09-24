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Генштаб: на Харківському напрямку РФ атакувала двічі, на Куп’янському 7 разів

Україна 08:22   24.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: на Харківському напрямку РФ атакувала двічі, на Куп’янському 7 разів Фото6 Генштаб ЗСУ

Про бої в районі Липців та Тихого, а також – на Куп’янському напрямку повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні за 24 вересня. 

На півночі Харківської області за добу було два бої, на Куп’янському – окупанти атакували сім разів.

“Сім бойових зіткнень сталося на Куп’янському напрямку. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Кучерівки, Колісниківки та Стельмахівки”, – уточнили в Генштабі.

Також ворог скинув авіабомби на Харків та Петропавлівку, додали в ГШ.

Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога.

Читайте також: Ворог ударив по лісосмузі в передмісті Харкова – Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 08:22;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої в районі Липців та Тихого, а також – на Куп’янському напрямку повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні за 24 вересня. ".