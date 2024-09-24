Генштаб: на Харківському напрямку РФ атакувала двічі, на Куп’янському 7 разів

Про бої в районі Липців та Тихого, а також – на Куп’янському напрямку повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні за 24 вересня.

На півночі Харківської області за добу було два бої, на Куп’янському – окупанти атакували сім разів.

“Сім бойових зіткнень сталося на Куп’янському напрямку. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Кучерівки, Колісниківки та Стельмахівки”, – уточнили в Генштабі.

Також ворог скинув авіабомби на Харків та Петропавлівку, додали в ГШ.

Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога.