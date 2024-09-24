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Генштаб: на Харьковском направлении враг атаковал дважды, на Купянском – 7 раз

Украина 08:22   24.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: на Харьковском направлении враг атаковал дважды, на Купянском – 7 раз Фото: Генштаб ВСУ

О боях в районе Липцев и Тихого, а также – на Купянском направлении сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке за 24 сентября. 

На севере Харьковской области за сутки было два боя, на Купянском – оккупанты атаковали семь раз.

«Семь боевых столкновений произошло на Купянском направлении. Силы обороны отражали атаки врага в районах Глушковки, Кучеровки, Колесниковки и Стельмаховки», – уточнили в Генштабе.

Также враг сбросил авиабомбы на Харьков и Петропавловку, добавили в ГШ.

Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях врага.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 08:22;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях в районе Липцев и Тихого, а также – на Купянском направлении сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке за 24 сентября. ".