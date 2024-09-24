Генштаб: на Харьковском направлении враг атаковал дважды, на Купянском – 7 раз

О боях в районе Липцев и Тихого, а также – на Купянском направлении сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке за 24 сентября.

На севере Харьковской области за сутки было два боя, на Купянском – оккупанты атаковали семь раз.

«Семь боевых столкновений произошло на Купянском направлении. Силы обороны отражали атаки врага в районах Глушковки, Кучеровки, Колесниковки и Стельмаховки», – уточнили в Генштабе.

Также враг сбросил авиабомбы на Харьков и Петропавловку, добавили в ГШ.

Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях врага.