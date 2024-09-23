Враг ударил по лесополосе в пригороде Харькова — Синегубов
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Около 17:40 российские военные нанесли удар по лесополосе в пригороде Харькова, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, информация о пострадавших не поступала, а тип использованного оккупантами оружия устанавливается.
Под обстрелом в третий раз за месяц был жилмассив в одном из населенных пунктов Малоданиловской громады, обошлось без пострадавших, сообщает ее глава Александр Гололобов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Олег Синегубов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 18:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 17:40 российские военные нанесли удар по лесополосе в пригороде Харькова, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".