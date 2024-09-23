Враг ударил по лесополосе в пригороде Харькова — Синегубов

Около 17:40 российские военные нанесли удар по лесополосе в пригороде Харькова, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, информация о пострадавших не поступала, а тип использованного оккупантами оружия устанавливается.

Под обстрелом в третий раз за месяц был жилмассив в одном из населенных пунктов Малоданиловской громады, обошлось без пострадавших, сообщает ее глава Александр Гололобов.

Напомним, несколько взрывов слышали в Харькове после 17:40.