Ворог ударив по лісосмузі у передмісті Харкова – Синєгубов
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Близько 17:40 російські військові завдали удару по лісосмузі у передмісті Харкова, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, інформація щодо постраждалих не надходила, а тип використаної окупантами зброї встановлюється.
Під обстрілом втретє за місяць був житловий масив в одному з населених пунктів Малоданилівської громади, минулося без постраждалих, повідомляє її очільник Олександр Гололобов.
Нагадаємо, кілька вибухів чули у Харкові після 17:40.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, Олег Синегубов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 18:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 17:40 російські військові завдали удару по лісосмузі у передмісті Харкова, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".