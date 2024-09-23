Ворог ударив по лісосмузі у передмісті Харкова – Синєгубов

Близько 17:40 російські військові завдали удару по лісосмузі у передмісті Харкова, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, інформація щодо постраждалих не надходила, а тип використаної окупантами зброї встановлюється.

Під обстрілом втретє за місяць був житловий масив в одному з населених пунктів Малоданилівської громади, минулося без постраждалих, повідомляє її очільник Олександр Гололобов.

Нагадаємо, кілька вибухів чули у Харкові після 17:40.