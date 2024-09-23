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У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив про удар по близькому передмістю

Події 17:47   23.09.2024
Олена Нагорна
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив про удар по близькому передмістю

Декілька вибухів було чутно у Харкові після 17:40.

Мер Ігор Терехов закликав харків’ян бути обережними.

Пізніше міський голова додав, що, попередньо, удар припав по близькому передмістю.


Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про запуск КАБу у напрямку Харківщини.

Писав про КАБи і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 17:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька вибухів було чутно у Харкові після 17:40.".