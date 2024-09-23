У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив про удар по близькому передмістю

Декілька вибухів було чутно у Харкові після 17:40.

Мер Ігор Терехов закликав харків’ян бути обережними.

Пізніше міський голова додав, що, попередньо, удар припав по близькому передмістю.



Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про запуск КАБу у напрямку Харківщини.

Писав про КАБи і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.