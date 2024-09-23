У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив про удар по близькому передмістю
Декілька вибухів було чутно у Харкові після 17:40.
Мер Ігор Терехов закликав харків’ян бути обережними.
Пізніше міський голова додав, що, попередньо, удар припав по близькому передмістю.
Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про запуск КАБу у напрямку Харківщини.
Писав про КАБи і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибухи, КАБ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 17:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька вибухів було чутно у Харкові після 17:40.".