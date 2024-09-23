В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщил об ударе по ближайшему пригороду

Несколько взрывов было слышно в Харькове после 17:40.

Мэр Игорь Терехов призвал харьковчан быть осторожными.

Позже городской голова добавил, что, предварительно, удар пришелся по ближайшему пригороду.



Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о пуске КАБа в направлении Харьковщины.

Писал о КАБах и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.