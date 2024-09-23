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В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщил об ударе по ближайшему пригороду

Происшествия 17:47   23.09.2024
Елена Нагорная
В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщил об ударе по ближайшему пригороду

Несколько взрывов было слышно в Харькове после 17:40.

Мэр Игорь Терехов призвал харьковчан быть осторожными.

Позже городской голова добавил, что, предварительно, удар пришелся по ближайшему пригороду.


Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о пуске КАБа в направлении Харьковщины.

Писал о КАБах и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 17:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов было слышно в Харькове после 17:40.".