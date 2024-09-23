В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщил об ударе по ближайшему пригороду
Несколько взрывов было слышно в Харькове после 17:40.
Мэр Игорь Терехов призвал харьковчан быть осторожными.
Позже городской голова добавил, что, предварительно, удар пришелся по ближайшему пригороду.
Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о пуске КАБа в направлении Харьковщины.
Писал о КАБах и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Игорь Терехов, КАБ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 17:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов было слышно в Харькове после 17:40.".