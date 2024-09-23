ГШ: одна атака РФ на севере Харьковщины и четыре — на Купянском направлении
Фото: Генштаб ВСУ
Один раз с начала суток атаковали российские военные на севере Харьковщины и четыре раза – на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений в районе Липцев, на Купянском — вблизи Глушковки и Стельмаховки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 17:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один раз с начала суток атаковали российские военные на севере Харьковщины и четыре раза – на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".