Потери армии РФ с начала «наступления» на севере Харьковщины, назвали в ВСУ

С начала «наступления» на Харьковском направлении (10 мая) российская армия потеряла более 16 тысяч военнослужащих, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«Бесповоротные – 5426 человек, раненых – 10958 человек. Также наши воины обезвредили 143 танка (69 уничтожены и 74 повреждены), 211 боевых бронированных машин (134 уничтожены, 77 повреждены), 1464 единицы автомобильной техники (866 уничтожены, 598 повреждены), 762 артиллерийских системы (210 повреждены) – рассказали защитники.

Кроме этого, уничтожены 4458 БпЛА разных типов и 152 склада с боеприпасами врага, добавили в ОТГВ «Харьков».