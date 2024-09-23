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Потери армии РФ с начала «наступления» на севере Харьковщины, назвали в ВСУ

Общество 16:16   23.09.2024
Виктория Яковенко
Потери армии РФ с начала «наступления» на севере Харьковщины, назвали в ВСУ Фото: ОТГВ «Харьков»

С начала «наступления» на Харьковском направлении (10 мая) российская армия потеряла более 16 тысяч военнослужащих, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«Бесповоротные – 5426 человек, раненых – 10958 человек. Также наши воины обезвредили 143 танка (69 уничтожены и 74 повреждены), 211 боевых бронированных машин (134 уничтожены, 77 повреждены), 1464 единицы автомобильной техники (866 уничтожены, 598 повреждены), 762 артиллерийских системы (210 повреждены) – рассказали защитники.

Кроме этого, уничтожены 4458 БпЛА разных типов и 152 склада с боеприпасами врага, добавили в ОТГВ «Харьков».

Читайте также: ОТГВ «Харьков»: РФ пытается удержать территории на севере Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 16:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала «наступления» на Харьковском направлении (10 мая) российская армия потеряла более 16 тысяч военнослужащих, сообщили в ОТГВ «Харьков».".