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ОТГВ «Харьков»: РФ пытается удержать территории на севере Харьковщины

Украина 10:10   23.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: РФ пытается удержать территории на севере Харьковщины Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ боится потерять захваченные территории на севере Харьковщины и пытается закрепиться на позициях, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«В районе Старицы противник с целью недопущения потери занимаемого положения закрепляется на занимаемых позициях, осуществлял перемещение малых групп по два военнослужащих 2-го мотострелкового батальона 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса с целью эвакуации санитарных потерь», – сообщили в ВСУ.

Тем временем в Волчанске оккупанты вывели личный состав на передовые позиции, а около Глубокого – враг проводит перегруппировку штурмовых групп, сообщили защитники.

Потери врага за сутки: 38 убитых, 47 раненых. ВСУ уничтожили 71 единицу вооружения и военной техники. Кроме того, армия РФ потеряла 43 укрытия и место для хранения боеприпасов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 10:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ боится потерять захваченные территории на севере Харьковщины и пытается закрепиться на позициях, сообщили в ОТГВ «Харьков».".