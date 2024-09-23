ОТГВ «Харьков»: РФ пытается удержать территории на севере Харьковщины
Армия РФ боится потерять захваченные территории на севере Харьковщины и пытается закрепиться на позициях, сообщили в ОТГВ «Харьков».
«В районе Старицы противник с целью недопущения потери занимаемого положения закрепляется на занимаемых позициях, осуществлял перемещение малых групп по два военнослужащих 2-го мотострелкового батальона 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса с целью эвакуации санитарных потерь», – сообщили в ВСУ.
Тем временем в Волчанске оккупанты вывели личный состав на передовые позиции, а около Глубокого – враг проводит перегруппировку штурмовых групп, сообщили защитники.
Потери врага за сутки: 38 убитых, 47 раненых. ВСУ уничтожили 71 единицу вооружения и военной техники. Кроме того, армия РФ потеряла 43 укрытия и место для хранения боеприпасов.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: волчанск, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 10:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ боится потерять захваченные территории на севере Харьковщины и пытается закрепиться на позициях, сообщили в ОТГВ «Харьков».".