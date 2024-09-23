Генштаб сообщил о 23 боях в Харьковской области за сутки

О боях на Харьковском и Купянском направлении, которые произошли за сутки, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 23 сентября.

На Харьковском направлении, в районе Волчанска и Тихого, произошло семь боевых столкновений. Кроме того, 16 раз враг штурмовал наши позиции в районе Купянска, проинформировали в Генштабе.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки», – уточнили в ГШ.

Также армия РФ сбрасывала авиабомбы на такие населенные пункты области: Волчанские Хутора, Волчанск, Купянск, Купянск-Узловой и Першотравневое.

В ГШ обновили информацию о потерях врага.