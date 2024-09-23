Генштаб сообщил о 23 боях в Харьковской области за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковском и Купянском направлении, которые произошли за сутки, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 23 сентября.
На Харьковском направлении, в районе Волчанска и Тихого, произошло семь боевых столкновений. Кроме того, 16 раз враг штурмовал наши позиции в районе Купянска, проинформировали в Генштабе.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки», – уточнили в ГШ.
Также армия РФ сбрасывала авиабомбы на такие населенные пункты области: Волчанские Хутора, Волчанск, Купянск, Купянск-Узловой и Першотравневое.
В ГШ обновили информацию о потерях врага.
Читайте также: ВС РФ смогли почти полностью решить задачи на Покровском направлении — Машовец
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: авиаобстрел, волчанск, Генштаб ВСУ, купянск, наступ, наступление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб сообщил о 23 боях в Харьковской области за сутки»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 08:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, которые произошли за сутки, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 23 сентября. ".