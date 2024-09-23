ВС РФ смогли почти полностью решить задачи на Покровском направлении — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в обзоре утром 23 сентября заявил, что ситуация на Покровском направлении (как и на Торецком) продолжает ухудшаться. ВС РФ близки к ликвидации плацдарма Сил обороны на реке Волчья.

«На Покровском и Торецком направлениях противник в течение крайних недель смог почти полностью решить поставленные перед собой ближайшие задачи. А именно: украинский плацдарм на р. Волчья почти ликвидирован… ну, или будет ликвидирован, в ближайшее время… Его передовые подразделения сумели прорваться в центральную часть г. Торецк со стороны с. Пивничное… А главное, в районе Гродовки противник сумел прорваться ЗА р. Журавка — причем на достаточно широком участке, вплоть до Николаевки, и таким образом, фактически нивелировал саму возможность ВСУ воспользоваться тем же «шансом», о котором я писал ранее, по стабилизации ситуации, собственно, на Покровском направлении, опираясь на позиции по барьерному рубежу рек Журавка и Казенный Торец… Тем более, что противник постепенно расширяет свое вклинение в районе Новогродовки (очевидно, надеясь в ближайшее время полностью взять под свой контроль Красный и Крутой Яр)», — описал ситуацию Машовец.

Он отметил, что ГВ «Центр» ВС РФ вместе с силами и средствами из состава южной части ГВ «Юг» заканчивают вытеснять ВСУ с плацдарма на реке Волчья — между городом Горняк и поселком Кураховка.

«На данный момент, передовые подразделения ВСУ еще удерживают Желанное Второе и восточную часть с. Зоряное, но, мне кажется, это явно не надолго. Противник уже зацепился за Желанное Второе, в районе «Агропромсервиса» и продолжает свои попытки «свернуть» в целом оборону украинских подразделений восточнее р. Волчья, атакуя в общей дирекции с севера на юг вдоль восточного берега реки… А главное, в этом смысле вышел на северную окраину г. Горняк, и насколько я понимаю, в ближайшие дни (если не часы) попытается прорваться в сам город», — сообщил подробности военный обозреватель.

По его прогнозу, ВСУ, в ближайшее время отойдут за реку Волчья, «и еще очень «большой вопрос» — смогут ли они удержаться по рубежу Горняк — Кураховка». Машовец также отметил, что «резко усложнилась» оборона Селидово.

«Насколько я понимаю, после ликвидации нашего плацдарма восточнее рубежа Горняк — Кураховка, российское командование, вероятно, намерено «вплотную заняться» г. Селидово», — написал военный обозреватель.

Он также привел три фактора, которые повлияли на события на Покровском направлении — не в пользу Сил обороны. Первый — «противнику удалось достичь на обоих этих направлениях (Покровском и Торецком) РЕШАЮЩЕГО преимущества в силах и средствах».

«Фактор №2. Превосходство противника в численности личного состава и ВВТ (вооружения и военной техники — Ред.), возможно было бы компенсировать (конечно, до определенного предела), имей ВСУ по этим направлениям технологическое преимущество в ВВТ (в средствах поражения, разведки, связи, транспорте и т.д.), а также значительно выше уровень боевой выучки своих войск.

Это, разумеется, не решило бы проблему «кардинально», однако значительно нивелировало бы количественное преимущество противника в силах и средствах, а также значительно усложняло бы ему организацию и проведение активных (наступательных) действий. И по отдельным показателям и типам ВВТ такое преимущество над противником ВСУ имеют. Однако оно не столь значительно и решающе, что имеет возможность коренным образом повлиять на ситуацию. Так же, как и с боевой подготовкой. Вполне возможно, «в среднем» наш пехотинец ловчее вчерашнего русского зека, или какого-то бомжа из Самары, но не настолько, чтобы превратиться в Нео из Матрицы и иметь возможность ловить или останавливать пули и обломки руками и класть российскую пехоту, образно говоря, вагонами и штабелями», — пояснил Машовец.

Третий фактор, который он перечислил, — «уровень эффективности управления (командования)». Здесь военный обозреватель отметил, что любые доводы и оценки будут дискуссионными. Однако отметил, что эффективность командования можно оценить, сравнив то, что планировалось, с тем, что получилось в реальности.

«Обычно в этом отношении не бывает ОДНОЗНАЧНЫХ указателей и выводов. Это всегда комбинация удачных и неудачных решений, причем… на всех уровнях. Дело заключается в определении их ПРОПОРЦИЙ, то есть — в осознании реального соотношения количества и объема одних к другим. В этом смысле лучшего критерия чем ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ быть не может», — прокомментировал военный обозреватель.