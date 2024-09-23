ЗС РФ спромоглися майже вирішити завдання на Покровському напрямку – Машовець

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець в огляді вранці 23 вересня заявив, що ситуація на Покровському напрямку (як і Торецькому) продовжує погіршуватися. ЗС РФ близькі до ліквідації плацдарму Сил оборони на річці Вовча.

“На Покровському та Торецькому напрямках противник, протягом крайніх тижнів, спромігся майже повністю вирішити поставлені перед собою найближчі завдання… А саме: український плацдарм на р. Вовча, майже ліквідований… ну, або буде ліквідований, протягом найближчого часу… Його передові підрозділи зуміли прорватися у центральну частину м. Торецьк з боку с. Північне… А головне, в районі Гродівки противник спромігся прорватися ЗА р. Журавка, причому, на достатньо широкій ділянці – аж до Миколаївки, й таким чином, фактично нівелював саму можливість ЗСУ скористатися тим самим “шансом”, про який я писав раніше, щодо стабілізації ситуації, власне, на Покровському напрямку, спираючись на позиції по бар’єрному рубежу річок Журавка та Казенний Торець… Тим більше, що противник поступово розширює своє вклинення в районі Новогродівки (очевидно сподіваючись найближчим часом повністю взяти під свій контроль Красний та Крутий Яр)“, – описав ситуацію Машовець.

Він зазначив, що УВ “Центр” ЗС РФ разом із силами та засобами зі складу південної частини УВ “Південь” закінчують витісняти ЗСУ з плацдарму на річці Вовча – між містом Гірник і селищем Курахівка.

“На цей час передові підрозділи ЗСУ ще утримують Желанне Друге та східну частину с.Зоряне, але, як на мене, це явно не надовго… Противник уже зачепився за Желанне Друге, в районі “Агропромсервісу” й продовжує свої спроби “звернути” загалом оборону українських підрозділів східніше р. Вовча, атакуючи в загальній дирекції з півночі на південь вздовж східного берега річки… А головне, в цьому сенсі – вийшов на північну околицю м. Гірник, й наскільки я розумію, протягом найближчих днів (якщо не годин) спробує прорватися в саме місто“, – повідомив подробиці військовий оглядач.

За його прогнозом, ЗСУ, найближчим часом відійдуть за річку Вовча, “й ще дуже “велике питання” – чи вони зможуть утриматись по рубежу Гірник – Курахівка”. Машовець також зазначив, що “різко ускладнилася” оборона м. Селидове.

“Наскільки я розумію, після ліквідації нашого плацдарму на схід від кордону Гірник – Курахівка, російське командування, ймовірно, має намір “впритул зайнятися” м. Селидове”, – написав військовий оглядач.

Він також навів три фактори, які вплинули на події на Покровському напрямку – не на користь Сил оборони. Перший – “противнику вдалося досягти на обох цих напрямках (Покровському та Торецькому) ВИРІШАЛЬНОЇ переваги у силах й засобах”.

“Фактор№2. Перевагу противника у чисельності особового складу та ОВТ, можливо було б компенсувати (звісно, до певної межи), май ЗСУ на цих напрямках технологічну перевагу в ОВТ (в засобах ураження, розвідки, зв’язку, транспорті й т.д.), а також значно вищий рівень бойового вишколу своїх військ. Це, зрозуміло, не вирішило б проблему “кардинально”, однак значно нівелювало б кількісну перевагу противника у силах та засобах, а також значно ускладнювало б йому організацію та проведення активних (наступальних) дій… Й за окремими показниками та типами ОВТ таку перевагу над противником ЗСУ мають. Однак, вона не настільки значна та вирішальна, що має можливість докорінним чином вплинути на ситуацію. Так само як і з бойовим вишколом. Цілком можливо, “в середньому” наш піхотинець вправніший за вчорашнього російського зека, чи якогось бомжа з Самари, але не настільки, щоб перетворитися на Нео з Матриці й мати можливість ловити чи зупиняти кулі й уламки руками та класти російську піхоту, образно кажучи, вагонами та штабелями“, – пояснив Машовець.

Третій фактор, який він перерахував, – “рівень ефективності управління (командування)”. Тут військовий оглядач зазначив, що будь-які доводи та оцінки будуть дискусійними. Проте наголосив, що ефективність командування можна оцінити, порівнявши те, що планувалося, з тим, що вийшло насправді.

“Зазвичай, у цьому відношенні не буває ОДНОСТАЙНИХ покажчиків та висновків. Це завжди КОМБІНАЦІЯ вдалих та невдалих рішень, причому… на всіх рівнях. Справа полягає у визначенні їх ПРОПОРЦІЙ, тобто – в усвідомленні реального співвідношення кількості та обсягу одних до інших… У цьому сенсі, кращого критерію ніж ПРАКТИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ бути не може”, — прокоментував військовий оглядач.