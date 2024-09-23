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Генштаб повідомив про 23 бої в Харківській області за добу

Україна 08:54   23.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб повідомив про 23 бої в Харківській області за добу Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, що сталися за добу, повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 вересня.  

На Харківському напрямку, в районі Вовчанська та Тихого, сталося сім бойових зіткнень. Крім того, 16 разів ворог штурмував наші позиції у районі Куп’янська, поінформували у Генштабі.

“Сили оборони відображали штурмові дії противника у Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки”, – уточнили у ГШ.

Також армія РФ скидала авіабомби на такі населені пункти області: Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий та Першотравневе.

У ГШ оновили інформацію про втрати ворога.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 08:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, що сталися за добу, повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 вересня.  ".