ОТУВ «Харків»: РФ намагається утримати території на півночі Харківщини

Армія РФ боїться втратити захоплені території на півночі Харківщини та намагається закріпитися на позиціях, повідомили в ОТУВ “Харків”.

“У районі Стариці противник з метою недопущення втрати займаного становища закріплюється на займаних позиціях, здійснював переміщення малих груп по два військовослужбовці 2-го мотострілецького батальйону 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу з метою евакуації санітарних втрат”, – розповіли ЗСУ.

Тим часом у Вовчанську окупанти вивели особовий склад на передові позиції, а біля Глибокого – ворог проводить перегрупування штурмових груп, повідомили захисники.

Втрати ворога за добу: 38 убитих, 47 поранених. ЗСУ знищили 71 одиницю озброєння та військової техніки. Крім того, армія РФ втратила 43 укриття та місце для зберігання боєприпасів.