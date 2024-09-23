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ОТУВ «Харків»: РФ намагається утримати території на півночі Харківщини

Україна 10:10   23.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ «Харків»: РФ намагається утримати території на півночі Харківщини Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ боїться втратити захоплені території на півночі Харківщини та намагається закріпитися на позиціях, повідомили в ОТУВ “Харків”.

“У районі Стариці противник з метою недопущення втрати займаного становища закріплюється на займаних позиціях, здійснював переміщення малих груп по два військовослужбовці 2-го мотострілецького батальйону 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу з метою евакуації санітарних втрат”, – розповіли ЗСУ.

Тим часом у Вовчанську окупанти вивели особовий склад на передові позиції, а біля Глибокого – ворог проводить перегрупування штурмових груп, повідомили захисники.

Втрати ворога за добу: 38 убитих, 47 поранених. ЗСУ знищили 71 одиницю озброєння та військової техніки. Крім того, армія РФ втратила 43 укриття та місце для зберігання боєприпасів.

Читайте також: Генштаб повідомив про 23 бої на Харківщині за добу

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 10:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ боїться втратити захоплені території на півночі Харківщини та намагається закріпитися на позиціях, повідомили в ОТУВ “Харків”.".