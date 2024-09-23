ОТУВ «Харків»: РФ намагається утримати території на півночі Харківщини
Армія РФ боїться втратити захоплені території на півночі Харківщини та намагається закріпитися на позиціях, повідомили в ОТУВ “Харків”.
“У районі Стариці противник з метою недопущення втрати займаного становища закріплюється на займаних позиціях, здійснював переміщення малих груп по два військовослужбовці 2-го мотострілецького батальйону 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу з метою евакуації санітарних втрат”, – розповіли ЗСУ.
Тим часом у Вовчанську окупанти вивели особовий склад на передові позиції, а біля Глибокого – ворог проводить перегрупування штурмових груп, повідомили захисники.
Втрати ворога за добу: 38 убитих, 47 поранених. ЗСУ знищили 71 одиницю озброєння та військової техніки. Крім того, армія РФ втратила 43 укриття та місце для зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 10:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ боїться втратити захоплені території на півночі Харківщини та намагається закріпитися на позиціях, повідомили в ОТУВ “Харків”.".