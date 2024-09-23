Втрати армії РФ від початку «наступу» на півночі Харківщини, назвали в ЗСУ
Фото: ОТУВ “Харків”
Від початку «наступу» на Харківському напрямку (10 травня) російська армія втратила понад 16 тисяч військовослужбовців, повідомили в ОТУВ «Харків».
«Безповоротних – 5426 осіб, поранених – 10958 осіб. Також наші воїни знешкодили 143 танки (69 знищено та 74 пошкоджено), 211 бойових броньованих машин (134 знищено, 77 пошкоджено), 1464 одиниці автомобільної техніки (866 знищено, 598 пошкоджено), 762 артилерійських системи (212 знищено, 550 пошкоджено)», – розповіли захисники.
Крім цього, знищено 4458 БпЛА різних типів і 152 склади з боєприпасами ворога, додали в ОТУВ «Харків».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: армия РФ, наступ, ОТГВ "Харьков", потери, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 16:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від початку «наступу» на Харківському напрямку (10 травня) російська армія втратила понад 16 тисяч військовослужбовців, повідомили в ОТУВ «Харків».".