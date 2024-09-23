ГШ: одна атака РФ на півночі Харківщини та чотири – на Куп’янському напрямку
Фото6 Генштаб ЗСУ
Один раз від початку доби атакували російські військові на півночі Харківщини та чотири рази – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів у районі Липців, на Куп’янському – поблизу Глушківки та Стельмахівки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 17:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один раз від початку доби атакували російські військові на півночі Харківщини та чотири рази – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".