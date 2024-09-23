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ГШ: одна атака РФ на півночі Харківщини та чотири – на Куп’янському напрямку

Події 17:13   23.09.2024
Олена Нагорна
ГШ: одна атака РФ на півночі Харківщини та чотири – на Куп’янському напрямку Фото6 Генштаб ЗСУ

Один раз від початку доби атакували російські військові на півночі Харківщини та чотири рази – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів у районі Липців, на Куп’янському – поблизу Глушківки та Стельмахівки.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 17:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один раз від початку доби атакували російські військові на півночі Харківщини та чотири рази – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".