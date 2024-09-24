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ОТГВ «Харьков»: на севере области РФ строит фортификации и пополняет потери

Украина 09:46   24.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: на севере области РФ строит фортификации и пополняет потери Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков» в сводке за 24 сентября.

В районе Глубокого враг пытается усилить подразделения на позициях, а в Волчанске армия РФ пополняет потери личного состава.

«В районе Старицы (враг, – ред.) осуществляет доукомплектование штурмовых групп, начал активные работы по фортификационному оборудованию новых позиций», – рассказали украинские защитники.

В ОТГВ «Харьков» также сообщили о потерях оккупантов за сутки: 15 погибших и 70 раненых. Также ВСУ уничтожили 75 единиц вооружения и военной техники врага: один танк, 13 артсистем, четыре авто и 51 БПЛА. Кроме того, враг потерял 59 укрытий, площадку для беспилотников и два места для хранения боеприпасов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 09:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков» в сводке за 24 сентября.".