ОТГВ «Харьков»: на севере области РФ строит фортификации и пополняет потери
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков» в сводке за 24 сентября.
В районе Глубокого враг пытается усилить подразделения на позициях, а в Волчанске армия РФ пополняет потери личного состава.
«В районе Старицы (враг, – ред.) осуществляет доукомплектование штурмовых групп, начал активные работы по фортификационному оборудованию новых позиций», – рассказали украинские защитники.
В ОТГВ «Харьков» также сообщили о потерях оккупантов за сутки: 15 погибших и 70 раненых. Также ВСУ уничтожили 75 единиц вооружения и военной техники врага: один танк, 13 артсистем, четыре авто и 51 БПЛА. Кроме того, враг потерял 59 укрытий, площадку для беспилотников и два места для хранения боеприпасов.
Читайте также: Генштаб: на Харьковском направлении враг атаковал дважды, на Купянском – 7 раз
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: волчанск, наступ, наступление, ОТГВ "Харьков", фортификации;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков»: на севере области РФ строит фортификации и пополняет потери»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 09:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков» в сводке за 24 сентября.".