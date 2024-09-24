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ГШ: удар по Харкову, штурм біля Вовчанська і сім атак на Куп’янському напрямку

Події 19:08   24.09.2024
Олена Нагорна
ГШ: удар по Харкову, штурм біля Вовчанська і сім атак на Куп’янському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

На півночі Харківщини від початку доби війська РФ намагалися штурмувати в районі Вовчанська, а на Куп’янському напрямку провели сім атак, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Ударів керованими авіабомбами зазнали житлові райони та цивільна інфраструктура Харкова.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували в районах Андріївки, Лозової та Стельмахівки. Два бої тривають. По Петропавлівці ворожа авіація завдала ударів шістнадцятьма НАРами.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 19:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини від початку доби війська РФ намагалися штурмувати в районі Вовчанська, а на Куп’янському напрямку провели сім атак, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".