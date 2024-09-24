ГШ: удар по Харкову, штурм біля Вовчанська і сім атак на Куп’янському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ
На півночі Харківщини від початку доби війська РФ намагалися штурмувати в районі Вовчанська, а на Куп’янському напрямку провели сім атак, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Ударів керованими авіабомбами зазнали житлові райони та цивільна інфраструктура Харкова.
На Куп’янському напрямку окупанти атакували в районах Андріївки, Лозової та Стельмахівки. Два бої тривають. По Петропавлівці ворожа авіація завдала ударів шістнадцятьма НАРами.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 19:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини від початку доби війська РФ намагалися штурмувати в районі Вовчанська, а на Куп’янському напрямку провели сім атак, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".