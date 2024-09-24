ГШ: удар по Харькову, штурм у Волчанска и семь атак на Купянском направлении
Фото: Генштаб ВСУ
На севере Харьковщины с начала суток войска РФ пытались штурмовать в районе Волчанска, а на Купянском направлении провели семь атак, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Ударам корректируемыми авиабомбами подверглись жилые районы и гражданская инфраструктура Харькова.
На Купянском направлении оккупанты атаковали в районах Андреевки, Лозовой и Стельмаховки. Два боя продолжаются. По Петропавловке вражеская авиация нанесла удары шестнадцатью НАРами.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 19:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины с начала суток войска РФ пытались штурмовать в районе Волчанска, а на Купянском направлении провели семь атак, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".