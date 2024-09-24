ГШ: удар по Харькову, штурм у Волчанска и семь атак на Купянском направлении

На севере Харьковщины с начала суток войска РФ пытались штурмовать в районе Волчанска, а на Купянском направлении провели семь атак, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Ударам корректируемыми авиабомбами подверглись жилые районы и гражданская инфраструктура Харькова.

На Купянском направлении оккупанты атаковали в районах Андреевки, Лозовой и Стельмаховки. Два боя продолжаются. По Петропавловке вражеская авиация нанесла удары шестнадцатью НАРами.