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ГШ: удар по Харькову, штурм у Волчанска и семь атак на Купянском направлении

Происшествия 19:08   24.09.2024
Елена Нагорная
ГШ: удар по Харькову, штурм у Волчанска и семь атак на Купянском направлении Фото: Генштаб ВСУ

На севере Харьковщины с начала суток войска РФ пытались штурмовать в районе Волчанска, а на Купянском направлении провели семь атак, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Ударам корректируемыми авиабомбами подверглись жилые районы и гражданская инфраструктура Харькова.

На Купянском направлении оккупанты атаковали в районах Андреевки, Лозовой и Стельмаховки. Два боя продолжаются. По Петропавловке вражеская авиация нанесла удары шестнадцатью НАРами.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 19:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины с начала суток войска РФ пытались штурмовать в районе Волчанска, а на Купянском направлении провели семь атак, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".