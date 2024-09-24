Авіаудар по Харкову: інформація про трьох загиблих і стан 31 постраждалого
До 31 зросла кількість постраждалих від російського авіаудару по Харкову після 15:20 24 вересня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, переважна більшість постраждалих у середньому стані, четверо – у тяжкому. Три людини перебувають в операційних. Наймолодша травмована – дівчина 17 років. Найстаршій – 87.
Загиблих – троє. Як розповіла журналістам речниця начальника ХОВА Олена Шаповал, одна постраждала внаслідок влучання бомби у багатоповерхівку у Київському районі померла в лікарні. Ще одна жінка загинула під завалами у мікрорайоні Кулиничі (Немишлянський район). Також на спортивному майданчику загинув чоловік.
Синєгубов інформував, що під завалами багатоповерхівки у Київському районі може бути одна людина. Розбір завалів триває. Залучені рятувальники, собаки-пошуковики та всі необхідні профільні служби.
Нагадаємо, у Харкові після 15:20 пролунали дві серії вибухів. За даними облпрокуратури, ЗС РФ вдарили по Харкову та передмістю. Ворог випустив вісім авіабомб, попередньо ФАБ з УМПК, із трьох літаків Су-34. Дві бомби впали в Циркунівській громаді. Ще шість влучань зафіксували у Харкові – Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про “прильоти” по цивільному підприємству, відкритій території та дев’ятиповерхівці. Найбільше постраждалих – саме у багатоквартирному будинку на Північній Салтівці (Київський район). По ньому вдарили бомбою ФАБ-500. Декілька поверхів будівлі буквально «склалися».
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, Олег Синегубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 18:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 31 зросла кількість постраждалих від російського авіаудару по Харкову після 15:20 24 вересня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".