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ФАБ-500 поцілила по 9-поверхівці у Харкові, росіяни атакували 3 літаками

Події 17:38   24.09.2024
Оксана Якушко
ФАБ-500 поцілила по 9-поверхівці у Харкові, росіяни атакували 3 літаками

За інформацією правоохоронців, росіяни поцілили по житловому будинку в Харкові авіабомбою ФАБ-500, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Близько 15:15 росіяни вдарили по передмістю Харкова та безпосередньо Харкову. Ворог запустив 8 керованих авіабомб з трьох літаків СУ-34 з н. п. Строітєль Бєлгородської області рф. Дві бомби влучили по території Циркунівської ТГ. Ще шість влучань зафіксовано по Харкову — Шевченківському, Київському, Салтівському і Немишлянському районах.  Попередньо, війська рф застосували для ударів ФАБ з УМПК», – повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Наразі відомо про трьох загиблих цивільних осіб, які ще 28 постраждали внаслідок російського удару, розповів Синєгубов.

Нагадаємо, в Харкові в після 15:20 пролунали дві серії вибухів. Попередньо, є влучання КАБів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Люди перебувають під завалами, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов. Крім того, один з ударів прийшовся по цивільному підприємству. За останніми даними Синєгубова, через удари загинули троє людей. Будинок, по якому був удар у Київському районі, вже обстрілювали на початку війни, поінформував Терехов. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 28.

Читайте також: 82 людини жили у під’їзді будинку в Харкові, що склався – Терехов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 17:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією правоохоронців, росіяни поцілили по житловому будинку в Харкові авіабомбою ФАБ-500, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".