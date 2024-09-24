ФАБ-500 поцілила по 9-поверхівці у Харкові, росіяни атакували 3 літаками
За інформацією правоохоронців, росіяни поцілили по житловому будинку в Харкові авіабомбою ФАБ-500, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Близько 15:15 росіяни вдарили по передмістю Харкова та безпосередньо Харкову. Ворог запустив 8 керованих авіабомб з трьох літаків СУ-34 з н. п. Строітєль Бєлгородської області рф. Дві бомби влучили по території Циркунівської ТГ. Ще шість влучань зафіксовано по Харкову — Шевченківському, Київському, Салтівському і Немишлянському районах. Попередньо, війська рф застосували для ударів ФАБ з УМПК», – повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
Наразі відомо про трьох загиблих цивільних осіб, які ще 28 постраждали внаслідок російського удару, розповів Синєгубов.
Нагадаємо, в Харкові в після 15:20 пролунали дві серії вибухів. Попередньо, є влучання КАБів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Люди перебувають під завалами, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов. Крім того, один з ударів прийшовся по цивільному підприємству. За останніми даними Синєгубова, через удари загинули троє людей. Будинок, по якому був удар у Київському районі, вже обстрілювали на початку війни, поінформував Терехов. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 28.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Александр Фильчаков, Олег Синегубов, самолет, удар, ФАБ-500, Харків, Харьковская областная прокуратура, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 17:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією правоохоронців, росіяни поцілили по житловому будинку в Харкові авіабомбою ФАБ-500, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".