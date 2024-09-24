ФАБ-500 ударила по 9-этажке в Харькове, россияне атаковали 3 самолетами
По информации правоохранителей, россияне попали по жилому дому в Харькове авиабомбой ФАБ-500, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Около 15:15 россияне ударили по пригороду Харькова и непосредственно Харькову. Враг запустил 8 управляемых авиабомб из трех самолетов СУ-34 с н. п. Строитель Белгородской области рф. Две бомбы попали по территории Циркуновской ТГ. Еще шесть попаданий зафиксировано по Харькову — Шевченковскому, Киевскому, Салтовскому и Немышлянскому районам. Предварительно, войска РФ применили для ударов ФАБ с УМПК», — сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.
Сейчас известно о трех погибших гражданских лицах, еще 28 пострадавших в результате российского удара, рассказал Синегубов.
Напомним, в Харькове после 15:20 прозвучали две серии взрывов. Предварительно есть попадание КАБов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Люди находятся под завалами, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов. Кроме того, один из ударов пришелся по гражданскому предприятию. По последним данным Синегубова, из-за ударов погибли три человека. Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже обстреливали в начале войны, проинформировал Терехов. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 28.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Александр Фильчаков, Олег Синегубов, самолет, удар, ФАБ-500, Харьков, Харьковская областная прокуратура, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 17:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации правоохранителей, россияне попали по жилому дому в Харькове авиабомбой ФАБ-500, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".