ФАБ-500 ударила по 9-этажке в Харькове, россияне атаковали 3 самолетами

По информации правоохранителей, россияне попали по жилому дому в Харькове авиабомбой ФАБ-500, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Около 15:15 россияне ударили по пригороду Харькова и непосредственно Харькову. Враг запустил 8 управляемых авиабомб из трех самолетов СУ-34 с н. п. Строитель Белгородской области рф. Две бомбы попали по территории Циркуновской ТГ. Еще шесть попаданий зафиксировано по Харькову — Шевченковскому, Киевскому, Салтовскому и Немышлянскому районам. Предварительно, войска РФ применили для ударов ФАБ с УМПК», — сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Сейчас известно о трех погибших гражданских лицах, еще 28 пострадавших в результате российского удара, рассказал Синегубов.

Напомним, в Харькове после 15:20 прозвучали две серии взрывов. Предварительно есть попадание КАБов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Люди находятся под завалами, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов. Кроме того, один из ударов пришелся по гражданскому предприятию. По последним данным Синегубова, из-за ударов погибли три человека. Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже обстреливали в начале войны, проинформировал Терехов. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 28.