В Харькове дом, в который попал КАБ, уже был обстрелян – Терехов

Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны.

«Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Враг второй раз ударил по нему КАБом. В Киевском районе уже 13 пострадавших, в их числе один погибший», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, взрывы слышали в Харькове после 15:20. Также серию взрывов слышали после 15:30. Предварительно, есть попадание КАбов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Люди находятся под завалами, отметил глава ХОВА Олег Синегубов. По последним данным Синегубова, из-за ударов погибли трое людей.