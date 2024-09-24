В Харькове дом, в который попал КАБ, уже был обстрелян – Терехов
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Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны.
«Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Враг второй раз ударил по нему КАБом. В Киевском районе уже 13 пострадавших, в их числе один погибший», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Напомним, взрывы слышали в Харькове после 15:20. Также серию взрывов слышали после 15:30. Предварительно, есть попадание КАбов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Люди находятся под завалами, отметил глава ХОВА Олег Синегубов. По последним данным Синегубова, из-за ударов погибли трое людей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дім, дом, КАБ, обстрелян, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 16:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны.".