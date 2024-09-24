В Харкові будинок, в який влучив КАБ, вже був обстріляний – Терехов
Будинок, по якому прийшовся удар в Київському районі, вже був обстріляний на початку війни.
«Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом. У Київському районі вже 13 постраждалих, серед них один загиблий», – написав мер Харкова Ігор Терехов.
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові після 15:20. Також серію вибухів чули після 15:30. Попередньо, є влучання КАБів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Люди перебувають під завалами, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов. За останніми даними Синєгубова, через удари загинули троє людей.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дім, КАБ, обстрелян, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 16:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будинок, по якому прийшовся удар в Київському районі, вже був обстріляний на початку війни.".