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Главные новости Харькова 24 сентября: «прилет» ночью, возник пожар

Украина 07:47   24.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Главные новости Харькова 24 сентября: «прилет» ночью, возник пожар Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:47

ГСЧС о ночном «прилете» по Харькову: горело 100 квадратных метров

За сутки в Харьковской области зафиксировали три пожара из-за российских обстрелов. Все — в Харькове и пригороде.

«Около 17:45 под бомбовый удар попала Циркуновская громада. Произошли пожары сухой травы на открытом пространстве на двух разных локациях площадью 3 га и 300 кв. м. А уже около 03:40 24 сентября вражеский боеприпас попал на открытый участок местности в Киевском районе Харькова, вызвав пожар сухой травы на площади 100 м кв.» — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 24 сентября.

Всего в области было 67 пожаров за сутки. Из них 45 — в природных экосистемах. Горело более 37,5 га.

07:38

Ночью ракета ударила по открытой местности в Харькове

Тревогу в Харькове и области объявили в 23:15. Позже начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о пусках КАБов.

Отбой прозвучал в 00:04. Однако через час, в 01:10, тревогу возобновили. По данным Воздушных сил ВСУ, из-за угрозы баллистики из Белгородской области.

В 03:39 Мельник призвал харьковчан оставаться в укрытиях.

А уже в 03:40 в Харькове прозвучал взрыв. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили ракетой по Киевскому району. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В 03:42 дали отбой тревоги, а в 05:04 тревогу возобновили – из-за активности вражеской авиации на востоке страны.


По состоянию на 07:36 в Харькове все еще актуальна воздушная тревога.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 07:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".