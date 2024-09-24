Мобилизированный из Харькова наводил ракеты на свою бригаду ВСУ — СБУ
В СБУ заявили, что задержали вероятного наводчика в рядах ВСУ. Подозреваемый — 45-летний житель Харькова, которого недавно мобилизировали.
По информации следствия, мужчину в августе дистанционно завербовала военная разведка РФ.
«По указанию оккупантов фигурант должен был скорректировать воздушный удар по одному из подразделений своей бригады ВСУ. В обмен на это российская спецслужба обещала «эвакуировать» агента в страну-агрессор, где он планировал вступить во вражеское войско и воевать против Украины», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Он также опубликовал эпизоды переписки с россиянами, которая обнаружилась в телефоне подозреваемого. В ней оккупанты прямым текстом информируют своего «коллегу» о намерениях нанести удар по его сослуживцам.
«Место дислокации… подразделения необходимо для того, чтобы нанести удар и вызвать панику. После этого… у тебя будет возможность дойти до места», — пишет собеседник харьковчанина. А следом дает указания: «Твоя задача — добраться до пункта дислокации и выйти на связь по паролю. Исходя из местности, где ты окажешься, мы будем обеспечивать безопасный коридор».
«Для наведения огня фигурант обозначил нужные локации на google-карте и отправил соответствующий скриншот своему российскому куратору», — прокомментировал Абдула.
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Кроме того, мужчину подозревают в том, что он провел доразведку вблизи позиций украинской ПВО — россияне рассчитывали «обойти» ее во время ракетной атаки.
По информации СБУ, сотрудники Службы сработали на опережение: задокументировав действия фигуранта, его задержали — тот как раз готовился «эвакуироваться» в РФ. Специалисты провели мероприятия, чтобы обезопасить позиции ВСУ от атаки.
Харьковчанину сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас он — в СИЗО без права внесения залога. Если вину мужчины докажут, ему грозит пожизненное с конфискацией.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: абдула, ВСУ, госизмена, задержали, мобилизированный, наводчик, новости Харькова, подозрение, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СБУ заявили, что задержали вероятного наводчика в рядах ВСУ. Подозреваемый — 45-летний житель Харькова, которого недавно мобилизировали".