Наводил КАБы: в Харькове задержали агента военной разведки РФ
СБУ заявила о задержании предполагаемого корректировщика. По версии следствия, мужчина наводил КАБы на защитников Харьковской области.
«Служба безопасности задержала в Харькове агента военной разведки рф. Злоумышленник корректировал ракетно-бомбовые удары россии по прифронтовому городу и прилегающим территориям. Приоритетными целями врага были пункты временного базирования украинских войск, вовлеченных в боевые действия на Харьковском направлении», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Подозреваемый — 42-летний безработный харьковчанин. Его, по информации СБУ, дистанционно завербовало российское ГРУ. А внимание на мужчину обратили из-за его пророссийских комментариев в telegram-каналах.
«По указанию российской спецслужбы агент регулярно обходил районы города и скрыто фиксировал расположение Сил обороны.
Затем он обозначал соответствующие координаты на google-картах и мессенджером отправлял «отчет» своему российскому куратору», — отметил Абдула.
По его данным, мужчину задержали на начальном этапе его деятельности и это позволило обезопасить позиции защитников Украины вовремя.
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«После документирования каждого шага преступных действий фигурант был задержан в собственном доме. Во время обысков у агента изъят мобильный телефон, который использовал для фотографирования военных объектов и коммуникации с российским гру», — проинформировал спикер УСБУ.
Харьковчанину сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас он в СИЗО.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: абдула, задержали, кабы, наводчик, подозрение, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 10:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ заявила о задержании предполагаемого корректировщика. По версии следствия, мужчина наводил КАБы на защитников Харьковской области".