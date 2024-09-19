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Наводил КАБы: в Харькове задержали агента военной разведки РФ

Происшествия 10:15   19.09.2024
Оксана Горун
Наводил КАБы: в Харькове задержали агента военной разведки РФ

СБУ заявила о задержании предполагаемого корректировщика. По версии следствия, мужчина наводил КАБы на защитников Харьковской области.

«Служба безопасности задержала в Харькове агента военной разведки рф. Злоумышленник корректировал ракетно-бомбовые удары россии по прифронтовому городу и прилегающим территориям. Приоритетными целями врага были пункты временного базирования украинских войск, вовлеченных в боевые действия на Харьковском направлении», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Подозреваемый — 42-летний безработный харьковчанин. Его, по информации СБУ, дистанционно завербовало российское ГРУ. А внимание на мужчину обратили из-за его пророссийских комментариев в telegram-каналах.

«По указанию российской спецслужбы агент регулярно обходил районы города и скрыто фиксировал расположение Сил обороны.
Затем он обозначал соответствующие координаты на google-картах и ​​мессенджером отправлял «отчет» своему российскому куратору», — отметил Абдула.

По его данным, мужчину задержали на начальном этапе его деятельности и это позволило обезопасить позиции защитников Украины вовремя.

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«После документирования каждого шага преступных действий фигурант был задержан в собственном доме. Во время обысков у агента изъят мобильный телефон, который использовал для фотографирования военных объектов и коммуникации с российским гру», — проинформировал спикер УСБУ.

Харьковчанину сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас он в СИЗО.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 10:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ заявила о задержании предполагаемого корректировщика. По версии следствия, мужчина наводил КАБы на защитников Харьковской области".