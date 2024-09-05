Руководитель отдела банка в Харькове конспироровался и работал на РФ — СБУ

В Харькове задержали руководителя отдела местного филиала одного из популярных банков. СБУ подозревает банкира в работе на врага.

«По указанию россиянина фигурант разведывал локации украинских защитников, вовлеченных в оборону Харькова. Для этого предатель объезжал территорию города на собственном автомобиле и скрыто фиксировал расположение военных объектов на телефонную камеру. Кроме того, фигурант собирал для оккупантов информацию о местах и ​​последствиях воздушных ударов России по городу», — сообщил версию следствия спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он пояснил: на харьковского банкира «вышли» после того, как задержали его «связного» — гражданина РФ. Тот тоже был сотрудником банка и, по версии следователей, готовил ракетно-бомбовые удары по областному центру.

«В июле этого года контрразведка СБУ задержала россиянина в собственном доме. Расследуя преступную деятельность шпиона, украинская спецслужба вышла на его приспешника. Им оказался руководитель отдела еще одного местного филиала популярного банка», — сообщил Абдула.

Со знакомым россиянином харьковский банкир переписывался в мессенджере, а также встречался лично. При этом пытался конспирироваться.

«После каждого сеанса агентурной связи изменник удалял все сообщения из анонимного чата. Впрочем, подобная конспирация не помогла фигуранту. После разоблачения российского шпиона контрразведка СБУ задержала также его информатора», — отметил спикер УСБУ.

У подозреваемого изъяли мобильный, с которого он вел переписку. Ему сообщили о подозрении в госизмене. Его приятеля-россиянина подозревают, в том числе в шпионаже. Оба сейчас в СИЗО. Им грозит от 15 лет до пожизненного.