Керівник відділу банку в Харкові конспірувався та працював на РФ – СБУ

У Харкові затримали керівника відділу місцевої філії одного з найпопулярніших банків. СБУ підозрює банкіра в роботі на ворога.

“За вказівкою росіянина фігурант розвідував локації українських захисників, які залучені до оборони Харкова. Для цього зрадник об’їжджав територію міста на власному авто і приховано фіксував розташування військових об’єктів на телефонну камеру. Крім того, фігурант збирав для окупантів інформацію про місця та наслідки повітряних ударів рф по місту“, — повідомив версію слідства спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він пояснив: на харківського банкіра “вийшли” після того, як затримали його “зв’язного” – громадянина РФ. Той також був співробітником банку та, за версією слідчих, готував ракетно-бомбові удари по обласному центру.

“У липні цього року контррозвідка СБУ затримала росіянина у власному помешканні. Розслідуючи злочинну діяльність шпигуна, українська спецслужба вийшла на його поплічника. Ним виявився керівник відділу ще однієї місцевої філії популярного банку“, – повідомив Абдула.

Зі знайомим росіянином харківський банкір листувався в месенджері, а також зустрічався особисто. При цьому намагався конспіруватись.

“Після кожного сеансу агентурного зв’язку зрадник видаляв усі повідомлення з анонімного чату. Утім, така конспірація не допомогла фігуранту. Після викриття російського шпигуна контррозвідка СБУ затримала також його інформатора“, – зазначив речник УСБУ.

У підозрюваного вилучили мобільний, з якого він листувався. Йому повідомили про підозру в держзраді. Його приятеля-росіянина підозрюють, зокрема в шпигунстві. Обидва зараз у СІЗО. Їм загрожує від 15 років до довічного.