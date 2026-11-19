В облпрокуратуре говорят, что руководитель одного из банковских отделений Харькова вместе с кассиром почти год забирали из кассы и сейфа наличные: гривны, доллары и евро. Их обвиняют в присвоении в общей сумме более 4 миллионов гривен. Если вина женщин будет доказана, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Обвиняемая руководитель отделения — не новичок в своем деле, за ее плечами более 15 лет в банковской сфере. По данным следствия осенью 2025 года она договорилась с кассиршей-операционисткой изымать из кассы и сейфа наличные деньги.

«В результате они вынесли из банка более 20 тыс. гривен, около 59 тыс. долларов и 37 тыс. евро. Общая сумма убытков по официальному курсу Национального банка составляет более 4,2 миллиона гривен», — говорят в прокуратуре.

В начале сентября 2026 года женщинам сообщили о подозрении. А в ноябре дело уже передали в Немышлянский районный суд. За присвоение чужого имущества в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины) им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, следствие считает, что работник одного из банковских отделений в Харькове обманул своего знакомого на 47450 долларов и почти 2000 евро, что по курсу НБУ составляет более 2 млн грн. Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве и отправили под стражу.