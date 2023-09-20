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ПО для дронов: имущество экс-чиновницы мэрии Харькова и айтишника арестовали

Общество 23:06   20.09.2023
Елена Нагорная
ПО для дронов: имущество экс-чиновницы мэрии Харькова и айтишника арестовали Фото: Сергей Болвинов

Правоохранители арестовали имущество двоих фигурантов дела о присвоении 3 миллионов гривен из бюджета Харькова на закупке программного обеспечения для несуществующих беспилотников. Это недвижимость, в частности квартиры, земельные участки, а также автомобиль «Range Rover», приобретенный через месяц после снятия наличных.

Об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, следователи работают над этим делом совместно с СБУ, уже проведен ряд обысков и изъяты доказательства, а фигурантка больше не занимает должность руководителя управления Харьковского горсовета. Ей и предпринимателю в сфере IT ранее сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

«В суде будем настаивать на содержании под стражей на время следствия», — отметил Болвинов и добавил, что ни одному из фигурантов не помогут ни должность, ни связи.

Болвинов напомнил, что, по версии следствия, в конце 2022 года управление Харьковского горсовета заказало ФЛП услуги по разработке программного обеспечения для беспилотников на 3 миллиона гривен.

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Фото: Сергей Болвинов

«ФЛП должно было якобы разработать пакеты ПО для дронов, а руководитель управления — приобрести эти пакеты без самих БпЛА. То, что никаких беспилотников на балансе горсовета нет вообще, никого не остановило. Чтобы сымитировать покупку этих услуг, наглецы просто приобрели у программистов из Винницы недоработанное программное обеспечение. А чтобы сумма в 3 миллиона гривен не так мозолила глаза в документах, разделили ее на семь пунктов — все с названием «Внедрение инновационных проектов в г. Харькове». После того начальница управления перебросила деньги из бюджета на счет ФЛП. Именно из этих денег предприниматель заплатил программистам из Винницы — чуть больше миллиона гривен. А всю остальную сумму снял наличными суммами по 100 тысяч», — сообщил главный следователь Харьковщины.

Ранее в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщили, что закупку о предоставлении услуг по разработке программного обеспечения для БпЛА проводило управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета, которое возглавляла Виктория Грецкая-Миргородская. Более 3 миллионов гривен были перечислены ФЛП Зайцев Виталий Егорович. Виталий Зайцев является директором ООО «Харьковский технологический университет «Шаг».

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 23:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители арестовали имущество двоих фигурантов дела о присвоении 3 миллионов гривен из бюджета Харькова на закупке программного обеспечения для несуществующих беспилотников. Это недвижимость, в частности квартиры, земельные участки, а также автомобиль «Range Rover», приобретенный через месяц после снятия наличных.".