Чиновница горсовета и предприниматель украли из бюджета Харькова 3 млн грн

Из бюджета Харькова перечислили более 3 миллионов гривен на закупки несуществующего программного обеспечения для беспилотников. Подозрения объявили чиновнице Харьковского горсовета и бизнесмену.

«К сделке были причастны 45-летняя заместитель директора одного из департаментов Харьковского горсовета и 51-летний бизнесмен, который проводит деятельность в сфере компьютерного программирования и других IТ-технологий», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Соучастники разработали план, по которому предприниматель должен выступить разработчиком пакетов программного обеспечения для БПЛА самолетного типа, а должностное лицо — приобрести за бюджетные средства.

По данным правоохранителей, у городских властей не было реальных потребностей в закупке такого софта и фактической возможности для дальнейшего его использования, поскольку ни одного подобного беспилотника на балансе Харьковского горсовета нет.

«Чтобы программа хотя бы соответствовала действительности, они обратились к разработчикам в городе Винница, где приобрели программное обеспечение 2015-2016 годов разработки, которое было предназначено для удаленного управления БПЛА определенного типа и находилось только на стадии доработки», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Для этого в ноябре-декабре 2022 злоумышленники заключили ряд договоров между горсоветом и ФЛП. Эти договоры общей стоимостью более 3 миллионов гривен были полностью профинансированы из городского бюджета.

«Часть этих денег предприниматель использовал на приобретение у отечественных программистов для себя лично аналогичного программного обеспечения, которым «поделился» с горсоветом, а часть обналичил и разделил между собой и чиновницей», — отметили правоохранители.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, чиновнице и предпринимателю сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.