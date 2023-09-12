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Зеленский ветировал закон, оставлявший реестр деклараций чиновников закрытым

Политика 10:38   12.09.2023
Оксана Горун
Зеленский ветировал закон, оставлявший реестр деклараций чиновников закрытым Фото: пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наложил вето на скандальный закон, принятый Верховной Радой. 

«Заветировал принятый Верховной Радой закон, в котором были ограничения электронного декларирования. Причину этого вето, думаю, все отлично понимают. Декларации должны быть открыты сразу – не через год, а уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро», — сказал Зеленский в видео, распространенном в его telegram.

Напомним, законопроект № 9534, которым восстановили электронное декларирование, но еще на год оставили закрытыми реестры деклараций, Верховная Рада приняла 5 сентября. «За» проголосовали 329 нардепов, в том числе 216 представителей президентской силы «Слуга народа». Такое решение депутатов — скрыть доходы за год полномасштабной войны — вызвало максимальный градус возмущения в обществе. На сайте Президента сразу же появилась электронная петиция с призывом к Зеленскому наложить вето на принятый закон. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов меньше чем за сутки. На данный момент петицию подписали уже 83 854 гражданина Украины.

Читайте также: Приравнивание коррупции к госизмене: Зеленский сообщил, когда закон будет в ВР

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 10:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наложил вето на скандальный закон, принятый Верховной Радой".