Зеленский ветировал закон, оставлявший реестр деклараций чиновников закрытым

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наложил вето на скандальный закон, принятый Верховной Радой.

«Заветировал принятый Верховной Радой закон, в котором были ограничения электронного декларирования. Причину этого вето, думаю, все отлично понимают. Декларации должны быть открыты сразу – не через год, а уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро», — сказал Зеленский в видео, распространенном в его telegram.

Напомним, законопроект № 9534, которым восстановили электронное декларирование, но еще на год оставили закрытыми реестры деклараций, Верховная Рада приняла 5 сентября. «За» проголосовали 329 нардепов, в том числе 216 представителей президентской силы «Слуга народа». Такое решение депутатов — скрыть доходы за год полномасштабной войны — вызвало максимальный градус возмущения в обществе. На сайте Президента сразу же появилась электронная петиция с призывом к Зеленскому наложить вето на принятый закон. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов меньше чем за сутки. На данный момент петицию подписали уже 83 854 гражданина Украины.