Зеленський ветував закон, що залишав реєстр декларацій чиновників закритим

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наклав вето на скандальний закон, ухвалений Верховною Радою.

“Заветував прийнятий Верховною Радою закон, в якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето, думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими одразу – не через рік, а вже зараз реєстр потрібно відкривати. Власне, з цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко”, – сказав Зеленський у відео, поширеному в його телеграмі.

Нагадаємо, законопроєкт №9534, яким поновили електронне декларування, але ще на рік залишили закритими реєстри декларацій, Верховна Рада ухвалила 5 вересня. “За” проголосували 329 нардепів, зокрема 216 представників президентської сили “Слуга народу”. Таке рішення депутатів – приховати доходи за рік повномасштабної війни – викликало максимальний градус обурення у суспільстві. На сайті Президента одразу ж з’явилася електронна петиція із закликом до Зеленського накласти вето на ухвалений закон. Вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів менше, ніж за добу. На цей час петицію підписали вже 83 854 громадян України.