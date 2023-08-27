Прирівняння корупції до держзради: Зеленський повідомив, коли закон буде у ВР

Упродовж найближчого тижня до парламенту буде подано законопроєкт про прирівняння корупції до державної зради, повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій “1+1” Наталії Мосейчук.

«Що стосується прирівняння корупції до держзради на воєнний час, я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб навіть не думали. Але це не розстріл, це не сталінізм. Якщо є докази, людина повинна бути за ґратами», – сказав Зеленський.

При цьому він уточнив, що ця законодавча норма може діяти виключно у воєнний час.