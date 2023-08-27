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Прирівняння корупції до держзради: Зеленський повідомив, коли закон буде у ВР

Політика 19:13   27.08.2023
Олена Нагорна
Прирівняння корупції до держзради: Зеленський повідомив, коли закон буде у ВР

Упродовж найближчого тижня до парламенту буде подано законопроєкт про прирівняння корупції до державної зради, повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій “1+1” Наталії Мосейчук.

«Що стосується прирівняння корупції до держзради на воєнний час, я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб навіть не думали. Але це не розстріл, це не сталінізм. Якщо є докази, людина повинна бути за ґратами», – сказав Зеленський.

При цьому він уточнив, що ця законодавча норма може діяти виключно у воєнний час.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 19:13;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Упродовж найближчого тижня до парламенту буде подано законопроєкт про прирівняння корупції до державної зради, повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій “1+1” Наталії Мосейчук.".