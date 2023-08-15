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Два вороги – РФ і корупція: мерія Харкова задекларувала свою доброчесність

Політика 19:59   15.08.2023
Олена Нагорна
Два вороги – РФ і корупція: мерія Харкова задекларувала свою доброчесність

Декларацію розвитку доброчесності органів місцевого самоврядування підписали 15 серпня Харківська міськрада та Національне агентство з питань запобігання корупції.

Цей крок стане перевагою у залученні коштів на відновлення Харкова, оскільки прозорість роботи місцевої влади є ключовим пріоритетом для міжнародних партнерів, цитує пресслужба міськради мера Ігоря Терехова.

Міськрада підписанням декларації підтверджує намір дотримуватися найвищих стандартів прозорості, відкритості та підзвітності – як перед суспільством, так і перед міжнародними партнерами.

“Ми прагнемо якнайшвидше відбудувати зруйновані будинки та інфраструктуру. Для цього нам необхідно запевнити інвесторів, готових вкладати кошти у Харків, у нашій відкритості та прозорості, надати гарантії збереження їхніх коштів та їх цільового використання”, – пояснив Терехов.


Фото: Харківська міськрада

“У нас є всього два вороги — Росія та корупція. Першого гонять з української  землі військові, другого — маємо здолати ми”, – додав мер у телеграмі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декларацію розвитку доброчесності органів місцевого самоврядування підписали 15 серпня Харківська міськрада та Національне агентство з питань запобігання корупції.".