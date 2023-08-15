Два вороги – РФ і корупція: мерія Харкова задекларувала свою доброчесність
Декларацію розвитку доброчесності органів місцевого самоврядування підписали 15 серпня Харківська міськрада та Національне агентство з питань запобігання корупції.
Цей крок стане перевагою у залученні коштів на відновлення Харкова, оскільки прозорість роботи місцевої влади є ключовим пріоритетом для міжнародних партнерів, цитує пресслужба міськради мера Ігоря Терехова.
Міськрада підписанням декларації підтверджує намір дотримуватися найвищих стандартів прозорості, відкритості та підзвітності – як перед суспільством, так і перед міжнародними партнерами.
“Ми прагнемо якнайшвидше відбудувати зруйновані будинки та інфраструктуру. Для цього нам необхідно запевнити інвесторів, готових вкладати кошти у Харків, у нашій відкритості та прозорості, надати гарантії збереження їхніх коштів та їх цільового використання”, – пояснив Терехов.
Фото: Харківська міськрада
“У нас є всього два вороги — Росія та корупція. Першого гонять з української землі військові, другого — маємо здолати ми”, – додав мер у телеграмі.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 19:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декларацію розвитку доброчесності органів місцевого самоврядування підписали 15 серпня Харківська міськрада та Національне агентство з питань запобігання корупції.".