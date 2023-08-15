“Дуже неприємна подія” – Терехов про проєкт офісного центру в Саржиному яру

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував скандал навколо ідеї посеред війни за кошти держбюджету збудувати офісний центр у рекреаційній зоні.

“У нас була дуже неприємна подія, коли біля Саржиного яру був оголошений тендер на проєктування, а потім будівництво багатофункціонального центру. Це перш за все центр, який мав би забезпечувати безпечний простір для людей. Але ті керівники, які оголосили цей тендер, вони не довели свою позицію до суспільства, не довели до мене позицію щодо технічного завдання на проєктування, тому я вирішив цей тендер скасувати”, – заявив Терехов.

При цьому, за його словами, такий проєкт Харкову потрібний. Але йдеться про безпечне місце – по суті, укриття. А де його розмістять – вирішуватимуть разом із харків’янами.

“Буде технічне завдання. Воно повинно відповідати війні. Я маю на увазі, що цей простір потрібно збудувати під землею. Крім цього ми дуже ретельно разом із громадою вирішимо, на якому місці буде побудовано це підземне укриття. І воно дуже й дуже важливо для міста Харкова. І я хочу сказати, що технічне завдання буде ретельно проаналізовано, й будемо потім оголошувати тендер на проєктування, а згодом на будівництво“, — пояснив мер Харкова.

Він також повідомив, що сьогодні мерія Харкова підписуватиме декларацію розбудови доброчесності з НАЗК.

“Це важливий крок для усього суспільства Харкова. Бо це відкритість, це демократія та хочу сказати, що міська влада сповідує та буде сповідувати відкритість, доброчесність для того, щоб суспільство розуміло, що та як робить міська влада, які тендери проводяться, які проводяться дії міської влади”, – пообіцяв Терехов.