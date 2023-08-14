Офісний центр у Саржиному яру: мерія скасовує тендер на будівництво

Харківська міська рада скасує тендер на проєктно-кошторисну документацію для скандального будівництва «багатофункціонального центру» у Саржиному яру.

Про це 14 серпня під час зустрічі з журналістами повідомив заступник директора департаменту житлового-комунального господарства Євген Пасенов, а відео опублікував «MediaPort».

«Проведена нарада у міського голови. Замовник (департамент ЖКГ) не зміг захистити технічне завдання, а саме локацію для будівництва центру, тому ухвалили рішення скасувати торги на теперішній час», – зазначив Пасенов.

За його словами, центр у Харкові все одно побудують.

«Наразі буде розглянуто ще декілька локацій, де це можна буде збудувати. Ділянку у Саржиному яру все одно розглядатимуть на рівні з іншими локаціями», – розповів Пасенов.

Відео: “MediaPort”