Ні забудові Саржиного яру: харків’яни записали звернення до Зеленського (фото)
“Пікнік для тих, хто не хоче офісний центр у Саржиному яру за 180 мільйонів з фонду на відбудову”. Акцію з такою назвою з 15:00 проводили харків’яни, які виступають проти будівництва багатофункціонального центру.
За оцінкою юриста ГО “Харківський антикорупційний центр” Володимира Рисенка, який прибув у Саржин яр після початку заходу, у ньому взяло участь близько двох сотень осіб. Про це він розповів МГ “Об’єктив”.
З собою люди принесли плакати з гаслами, серед яких “Залишіть Саржин на благо міста та всіх харків’ян” та “Усі вдома, усюди нові вікна? Ні забудові Саржиного яру!”
Фото: Володимир Рисенко
Як пише МГ “Накипіло”, на пікнік приходила поліція, яка вимагала припинити захід, а також представники територіального центру комплектування та соцпідтримки, які перевіряли документи в учасників.
Фото: МГ “Накипіло”
Рисенко каже, що коли він приїхав, співробітники поліції просто перебували на місці та спостерігали.
“Коли я приїхав, поліція стояла у стороні. Люди розгорнули плакати проти забудови Саржиного яру, записали відеозвернення до президента України з вимогою не будувати офісний центр і збирають підписи, аби направити у сім різних інстанцій. Серед них Офіс президента. Загальний настрій такий, що зараз у Харкові офісний центр не потрібен у принципі. Тобто нам потрібні гроші на ЗСУ, а не на офісний центр”, – розповів юрист.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 18:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Пікнік для тих, хто не хоче офісний центр у Саржиному яру за 180 мільйонів з фонду на відбудову”. Акцію з такою назвою з 15:00 проводили харків’яни, які виступають проти будівництва багатофункціонального центру.".