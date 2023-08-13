Нет застройке Саржина яра: харьковчане записали обращение к Зеленскому (фото)

«Пикник для тех, кто не хочет офисный центр в Саржином яру за 180 миллионов из фонда на восстановление». Акцию с таким названием с 15:00 проводили харьковчане, выступающие против возведения многофункционального центра.

По оценке юриста ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Владимира Рысенко, который прибыл в Саржин яр после начала мероприятия, в нем приняло участие около двух сотен человек. Об этом он рассказал МГ «Объектив».

С собой люди принесли плакаты с лозунгами, среди которых «Оставьте Саржин на благо города и всех харьковчан» и «Все дома, везде новые окна? Нет застройке Саржина яра!»



Фото: Владимир Рысенко

Как пишет МГ «Накипело», на пикник приходила полиция, которая требовала прекратить мероприятие, а также представители территориального центра комплектования и соцподдержки, проверявшие документы у участников.



Фото: МГ «Накипело»

Рысенко говорит, что когда он приехал, сотрудники полиции просто находились на месте и наблюдали.

«Когда я приехал, полиция стояла в стороне. Люди развернули плакаты против застройки Саржина яра, записали видеообращение к президенту Украины с требованием не строить офисный центр и собирают подписи, чтобы направить в семь различных инстанций. Среди них Офис президента. Общее настроение такое, что сейчас в Харькове офисный центр не нужен в принципе. То есть нам нужны деньги на ВСУ, а не на офисный центр», — рассказал юрист.