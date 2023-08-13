Офисный центр: аргументы Терехова и пикник противников в Саржином яру (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что в районе станций метро «Ботанический сад» должен быть построен многофункциональный центр в частности из-за того, что средства на него выделяет государство. В свою очередь активисты, выступающие против строительства, 13 августа собираются в Саржином яру на пикник, на котором будут обсуждать дальнейшие действия.

«Проектируется такой центр, который будет отвечать всем нормам для того, чтобы там собирались люди. В любое время. Что касается застройки, то там был частный участок, который был отдан под жилую застройку и коммерческую застройку. Я забрал его в собственность города, и мы передали его временно для строительства безопасного пространства. Скажите, пожалуйста, что мы сделали не так?», — обратился мэр к молодым людям в ходе встречи 11 августа.

Один из присутствующих в зале отметил, что видел в соцсетях информацию, что таким образом будет застроена десятая часть Саржина яра. Терехов в ответ заявил, что для первого, кто это написал, должна быть предусмотрена ответственность.

Видео: соцсети

«Как по мне, должна быть уголовная ответственность за это. И будет такой прецедент. Потому что ни в одной стране мира не может кто-то написать первый, а потом все это разносится. Какая десятая часть? Я обнародую все документы… Это же не в самом Саржином яру. С проспекта Науки обрыв, и там ландшафт позволяет сделать сразу три этажа внизу. Центральная часть города. Или мы должны на ХТЗ это сделать?» — снова обратился к присутствующим Терехов.

Он также рассказал, что накануне имел несколько встреч по вопросу строительства.

«Я сказал, что мы должны собрать людей, которых беспокоит это. И показать им спокойно, что строят, какая проектная документация, проектно-сметная документация. Я считаю, что как настоящие патриоты города мы должны отстоять этот проект. Потому что мы тратим столько средств (показывает жестом, что мало — ред.), а все остальное государство тратит. В период войны чиновники выделили средства. Почему они это сделали? Потому что они понимают, что это нужно для Харькова», — сказал мэр.

В соцсетях распространили анонс пикника в Саржином яру, на котором хотят обсудить планы застроить зону отдыха. Мероприятие начнется в 15:00 сегодня, 13 августа, и продлится ориентировочно до 18:00.

«Это не акция протеста, а формат встречи активных горожан, на которой мы обсудим дальнейшие действия», — отмечается в анонсе.

Напомним, в середине июля архитектор Ольга Клейтман, руководитель архитектурной студии SBM Studio, которая в 2020 году выполнила проект реконструкции Саржиного яра, опубликовала сообщение о планах построить в этом парке офисный центр. По ее словам, общая площадь участка под строительство составляет 1,7 гектара, а это 10% территории яра. Проект центра, утверждает Клейтман, появился еще до полномасштабной войны, и им занималась компания «Авантаж».

После общественного резонанса вопрос о финансировании строительства сняли с повестки дня сессии Харьковского горсовета, пишет ОО «ХАЦ». Однако 2 августа КП «Харьковзеленстрой» объявило тендер «На работы по изготовлению проектной документации по объекту «Новое строительство многофункционального центра по просп. Науки (в районе метро «Ботанический сад») в г. Харьков». Ожидаемая стоимость — 7,5 миллионов гривен из местного бюджета. Предложение подало единственное предприятие — «ПАЛЛАДА», которое до 12 августа должно было устранить несоответствия и сейчас ожидает решения.

В государственном фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии непосредственно на строительство, которое планируют реализовать в течение 2023-2025 годов, предусмотрели 180 миллионов гривен.

Согласно тендерной документации, в центре будут: два конференц-зала (на 400-500 и 200-250 мест соответственно), пресс-центр, офисные помещения класса «А», коворкинг, заведения питания, технические помещения, закрытый паркинг для служебных авто на 10-20 машиномест. Кроме того, из комплекса планируют создать переход к павильону станции метро «Ботанический сад». Обещают также обустроить укрытие.

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