Офисный центр в парке Харькова хотят построить за деньги на восстановление

Будущий офисный центр в Саржином Яру находится среди 6 объектов Харьковщины, на восстановление которых выделил средства Кабмин из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии из-за войны, сообщает ХАЦ.

В середине июля архитектор Ольга Клейтман, руководитель архитектурной студии SBM Studio, которая в 2020 году делала проект реконструкции Саржиного Яра, опубликовала сообщение о планах строительства в этом парке офисного центра.

После общественного резонанса вопрос о финансировании строительства сняли с повестки дня сессии Харьковского городского совета. Вскоре мэр Игорь Терехов анонсировал финансовый аудит всех закупок, которые осуществляют или планируют осуществить в ближайшее время коммунальные предприятия и департаменты горсовета.

Однако уже в начале августа коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой» объявило многомиллионный тендер на разработку проектной документации будущего офисного центра в Саржином Яру.

2 августа коммунальное предприятие Харьковского горсовета «Харьковзеленстрой» объявило тендер «На работы по изготовлению проектной документации по объекту «Новое строительство многофункционального центра по просп. Науки (в районе метро «Ботанический сад») в г. Харькове”. Аукцион пройдет 11 августа. Срок выполнения работ — 31 декабря 2024, ожидание стоимость — 7 518 934 грн.

Генеральный подрядчик определится по результатам процедуры закупки, а источник будущего финансирования – местный бюджет.

Примечательно, что 25 июля за неделю до объявления тендера и уже после того, как вопрос о финансировании проекта сняли с повестки дня Харьковского горсовета, Кабмин Украины обнародовал постановление о выделении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

А именно 3 млрд 556 018 076 грн Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры на новую бюджетную программу для строительства и восстановления объектов инфраструктуры, жилищного и общественного назначения и тому подобное.

А в перечне прилагаемых к постановлению проектов есть шесть объектов в Харьковской области на общую сумму 543 795 862 грн. Среди них – и проект с названием «Новое строительство городского многофункционального центра по пр. Науки (в районе станции метро «Ботанический сад») в г. Харьков».

В Харьковском горсовете ХАЦ подтвердили, что речь идет об объекте в Саржином Яру и что новое здание будет находиться в его собственности.

Проект планируют реализовать в течение 2023-2025 годов за 180 млн грн. Для сравнения – реконструкция Саржиного Яра стоила 281 млн грн. Деньги на это давали из городского бюджета.

Архитектор Ольга Клейтман уверяет, что общая площадь земельного участка в Саржином Яру, выделенного под строительство, — 1,7 гектара, а это 10% территории парка.

По проекту площадь четырехэтажного комплекса составит 10 тыс. кв. м (из них 8,7 тыс. кв. м – офисные помещения).

Проект будущего офисного центра в Саржином Яру, утверждает Ольга Клейтман, появился еще до полномасштабной войны, им занималась компания «Авантаж».

Клейтман считает проект неуместным для Саржиного Яра. По ее словам, рядом с парком уже построены офисные помещения площадью 90 тыс. кв м, которые сейчас стоят пустые, а из-за большого количества офисов и жилых домов рядом нагрузка на Саржин Яр значительна и без нового комплекса.

Также архитектор считает, что проект «заберет наше зеленое пространство».

«Мы не увидим Саржин Яр из проспекта Науки, потому что там будет здание на четыре метра выше самого проспекта Науки», — отмечает Клейтман.

«Также там планируют сделать паркинг в ширину больше проспекта Науки. Это все будет выжженная земля, поднимающая температуру воздуха. Горячий воздух будет висеть над Саржиным Яром, там не будет деревьев, и мы снизу будем видеть стеклянные фасады, которые, кстати, создают эффект линзы — отражают солнце и проектируют его на другие части поверхности».

«К тому же, это здание будет незащищенным, стеклянным, первый «прилет» — и все наши деньги — деньги налогоплательщиков — просто разобьются вдребезги».

Тендер «Харьковзеленстроя» на 7,5 млн на разработку проектной документации Клейтман называет расточительством. Сложившуюся ситуацию вокруг Саржиного Яра она считает результатом «старых договоренностей и связей» и уверяет, что проект не реализуют.

«Харьковзеленстрой» что там будет делать? Грабли будут хранить что ли? Зачем им десять тысяч квадратных метров? — задается вопросом архитектор.

В компании «Авантаж» открещиваются от скандального строительства.

В КП «Харьковзеленстрой» ситуацию никак не прокомментировали. В то же время, первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета Алексей Богач подтвердил планы на строительство в Саржином Яру. Площадь нового объекта, по его словам, будет составлять более 3-4 тыс. кв. м”, а визуализация проекта со стеклянным фасадом устарела.

“До войны мы планировали сделать там трех- или четырехэтажный паркинг, соединенный с метрополитеном, – рассказывает Богач. — Планируем его немного переделать, сделать его местом, которое включало бы в себя пространство безопасности — здание будет соединено с мэтрополитеном, и сам по себе будет двойного назначения. И было бы хорошо, если бы мы смогли размещать там медицинские, общеобразовательные возможности. Когда война закончится, здание может использоваться как гражданское [сооружение], паркинг или что угодно”.

Первый заместитель директора департамента ЖКХ отмечает, что сейчас есть только эскизы будущего здания, которые делала компания «Авантаж».

«Больше никаких договоренностей на этот счет нет, — отмечает он. — Будет отдельный тендер, еще неизвестно, кто будет все это проектировать”.

Богач также утверждает, что строительство не навредит Саржиному Яру, «ни одна беговая или велодорожка не будет нарушена». При этом стоимость проекта, по его словам, будет значительно превышать 180 млн грн, о которых идет речь в перечне объектов в постановление Кабмина.

“Я считаю, что это здание будет стоить не менее 600 млн грн, — предполагает Богач. — Будет финансировать Государственное агентство по восстановлению, государство, то есть заказчик самого строительства. Городских денег там не будет совсем.