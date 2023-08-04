Офісний центр у парку Харкова за гроші на відновлення хочуть побудувати

Майбутній офісний центр у Саржиному Яру знаходиться серед 6 об’єктів Харківщини, на відновлення яких виділив кошти Кабмін із фонду ліквідації наслідків збройної агресії через війну, повідомляє ХАЦ .

У середині липня архітекторка Ольга Клейтман, керівниця архітектурної студії SBM Studio, яка у 2020 році робила проєкт реконструкції Саржиного Яру, опублікувала допис щодо планів будівництва в цьому парку офісного центру, повідомляє ХАЦ.

Після суспільного резонансу питання про фінансування будівництва зняли з порядку денного сесії Харківської міської ради. Невдовзі міський голова Ігор Терехов анонсував фінансовий аудит всіх закупівель, які здійснюють або планують здійснити найближчим часом комунальні підприємства і департаменти міськради.

Проте вже на початку серпня комунальне підприємство “Харківзеленбуд” оголосило багатомільйонний тендер на розробку проєктної документації майбутнього офісного центру в Саржиному Яру.

2 серпня комунальне підприємство Харківської міськради “Харківзеленбуд” оголосило тендер “На роботи з виготовлення проєктної документації по об’єкту “Нове будівництво багатофункціонального центру по просп. Науки (в районі метро “Ботанічний сад”) в м. Харків”. Аукціон відбудеться 11 серпня. Строк виконання робіт — 31 грудня 2024 року, очікування вартість — 7 518 934 грн.

Генеральний підрядник визначиться за результатами процедури закупівлі, а джерело майбутнього фінансування – місцевий бюджет.

Примітно, що 25 липня — за тиждень до оголошення тендеру і вже після того, як питання про фінансування проєкту зняли з порядку денного Харківської міськради — Кабмін України оприлюднив постанову про виділення коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

А саме 3 556 018 076 грн Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на нову бюджетну програму для будівництва та відновлення об’єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення тощо.

А у переліку проєктів, що додаються до постанови, є шість об’єктів у Харківській області на загальну суму 543 795 862 грн. Серед них — і проєкт із назвою “Нове будівництво міського багатофункціонального центру по пр. Науки (в районі станції метро “Ботанічний сад”) в м. Харків”.

У Харківській міськраді ХАЦ підтвердили, що мова йде про об’єкт у Саржиному Яру і що нова будівля перебуватиме в її власності.

Зазначається, що проєкт планують реалізувати протягом 2023-2025 років за 180 млн грн. Для порівняння — реконструкція Саржиного Яру коштувала 281 млн грн. Гроші на це давали з міського бюджету.

Архітекторка Ольга Клейтман запевняє, що загальна площа земельної ділянки у Саржиному Яру, що виділена під будівництво, — 1,7 гектара, це 10% території парку.

За проєктом площа чотириповерхового комплексу становитиме 10 тис. кв. м (з них 8,7 тис. кв. м — офісні приміщення).

Проєкт майбутнього офісного центру в Саржиному Яру, стверджує Ольга Клейтман, з’явився ще до повномасштабної війни, їм займалася компанія “Авантаж”.

Ольга Клейтман вважає проєкт недоречним для Саржиного Яру. За її словами, поряд із парком вже побудовані офісні приміщення площею 90 тис. кв м, які “зараз стоять порожні”, а через велику кількість офісів та житлових будинків поряд навантаження на Саржин Яр значне і без нового комплексу.

Також архітекторка вважає, що проєкт “забере наш зелений простір”.

“Ми не побачимо Саржин Яр із проспекту Науки, бо там буде будівля на чотири метри вище, ніж сам проспект Науки, — наголошує Клейтман.

Також там планують зробити паркінг завширшки більше за проспект Науки. Це все буде випалена земля, яка підніматиме температуру повітря. Гаряче повітря висітиме над Саржиним Яром, там не буде дерев, і ми знизу будемо бачити скляні фасади, які, до речі, ще створюють ефект лінзи — відбивають сонце і проєктують його на інші частини поверхні.

До того ж, ця будівля буде незахищеною, скляною, перший “приліт” — і всі наші гроші — гроші платників податків — просто розіб’ються вщент”.

Тендер “Харківзеленбуду” на 7,5 млн на розробку проєктної документації Клейтман називає марнотратством. Ситуацію, що склалася навколо Саржиного Яру, вона вважає результатом “старих домовленостей і зв’язків” та запевняє, що проєкт не реалізують.

“Харківзеленбуд” що там робитиме? Граблі зберігатиме чи що? Навіщо їм 10 тисяч квадратних метрів? — задається питанням архітекторка.

У компанії “Авантаж” відхрещуються від скандального будівництва.

У КП “Харківзеленбуд” ситуацію ніяк не прокоментували. Водночас перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міськради Олексій Богач підтвердив плани на будівництво в Саржиному Яру. Площа нового об’єкту, за його словами, становитиме “понад 3-4 тис. кв. м”, а візуалізація проєкту зі скляним фасадом є застарілою.

“До війни ми планували зробити там три- чи чотириповерховий паркінг, з’єднаний з метрополітеном, — розповідає Богач.

Плануємо його трошки переробити, зробити його місцем, яке включало би в себе безпековий простір — будівля буде з’єднана з метрополітеном і сама по собі буде подвійного призначення. І було б гарно, якщо б ми змогли розміщати там медичні, загальноосвітні можливості.

Коли війна закінчиться, будівля може використовуватися як цивільна [споруда], паркінг чи будь-що”.

Перший заступник директора департаменту ЖКГ зазначає, що зараз є лише ескізи майбутньої будівлі, які робила компанія “Авантаж”.

“Більше ніяких домовленостей із цього приводу немає, — наголошує він. — Буде окремий тендер [на будівництво], ще невідомо, хто буде все це проєктувати”.

Богач також стверджує, що будівництво не нашкодить Саржиному Яру, “жодна бігова чи велодоріжка не буде порушена”. При цьому вартість проєкту, за його словами, значно перевищуватиме 180 млн грн, про які йдеться в переліку об’єктів до постанови Кабміну.

“Я вважаю, що ця будівля коштуватиме не менше, ніж 600 млн грн, — припускає Богач. — Фінансуватиме Державне агентство з відновлення, держава, тобто замовник самого будівництва. Міських грошей там не буде зовсім”.