Квітів не буде: міськрада Харкова в один день оголосила і скасувала тендер
Харківська міськрада 25 липня оголосила дві закупівлі з догляду за зеленими насадженнями та прибирання вулиць на загальну суму 63 мільйони гривень. І 25 липня ж їх скасувала.
Про це повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на систему публічних закупівель “Prozorro”.
В обох випадках причиною скасування вказана відсутність подальшої потреби у закупівлі, наголошують активісти.
У межах тендеру з очікуваною вартістю у 48,3 мільйона гривень у парках і скверах планувалось:
– полив та косіння газонів, прибирання з них листя;
– догляд за чагарниками та деревами (часткове знесення, вирубування самосійних дерев та повалення аварійних);
– висаджування розсади квітів лобелії, віоли, однорічників у кількості 5 мільйонів штук, висаджування розсади квітів бегонії, сантоліни в кількості 300 тисяч штук, висаджування розсади багаторічників, цибулинних у кількості 16,3 мільйона штук, висаджування розсади килимових квітів у кількості 1,75 мільйона штук.
За другим тендером з очікуваною вартістю 15 мільйонів гривень планувалось очищення газонів та квітників від випадкового сміття, миття та протирання лавок і урн, підмітання доріжок, а також очищення доріжок від снігу.
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Ви читали новину: «Квітів не буде: міськрада Харкова в один день оголосила і скасувала тендер»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 21:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада 25 липня оголосила дві закупівлі з догляду за зеленими насадженнями та прибирання вулиць на загальну суму 63 мільйони гривень. І 25 липня ж їх скасувала.".