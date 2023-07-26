Квітів не буде: міськрада Харкова в один день оголосила і скасувала тендер

Харківська міськрада 25 липня оголосила дві закупівлі з догляду за зеленими насадженнями та прибирання вулиць на загальну суму 63 мільйони гривень. І 25 липня ж їх скасувала.

Про це повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на систему публічних закупівель “Prozorro”.

В обох випадках причиною скасування вказана відсутність подальшої потреби у закупівлі, наголошують активісти.

У межах тендеру з очікуваною вартістю у 48,3 мільйона гривень у парках і скверах планувалось:

– полив та косіння газонів, прибирання з них листя;

– догляд за чагарниками та деревами (часткове знесення, вирубування самосійних дерев та повалення аварійних);

– висаджування розсади квітів лобелії, віоли, однорічників у кількості 5 мільйонів штук, висаджування розсади квітів бегонії, сантоліни в кількості 300 тисяч штук, висаджування розсади багаторічників, цибулинних у кількості 16,3 мільйона штук, висаджування розсади килимових квітів у кількості 1,75 мільйона штук.

За другим тендером з очікуваною вартістю 15 мільйонів гривень планувалось очищення газонів та квітників від випадкового сміття, миття та протирання лавок і урн, підмітання доріжок, а також очищення доріжок від снігу.

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