Майже дві тисячі комунальників борються в Харкові зі снігом (фото)
Фото: ХМР
Вже вночі комунальники почали прибирати місто від наслідків снігопаду, пишуть у пресслужбі міськради.
Зокрема, у нічний час на вулицях працювало 95 одиниць спецтехніки. Вдень – 175 машин.
“Зокрема, працівники КП «Шляхрембуд» забезпечують безпеку руху транспорту та пішоходів на дорогах міста й у дворах багатоповерхівок. Комунальники очищають проїжджі частини, тротуари, пішохідні доріжки, а також підходи до контейнерних майданчиків та виходи з під’їздів“, – передають у мерії.
Загалом, додали у міськраді, на вулицях Харкова зі сніговою стихією борються понад 1,7 тисячі комунальників.
