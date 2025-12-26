Live

Майже дві тисячі комунальників борються в Харкові зі снігом (фото)

Суспільство 09:30   26.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже дві тисячі комунальників борються в Харкові зі снігом (фото) Фото: ХМР

Вже вночі комунальники почали прибирати місто від наслідків снігопаду, пишуть у пресслужбі міськради.

Зокрема, у нічний час на вулицях працювало 95 одиниць спецтехніки. Вдень – 175 машин.

Забирають сніг у Харків
Фото: ХМР

Зокрема, працівники КП «Шляхрембуд» забезпечують безпеку руху транспорту та пішоходів на дорогах міста й у дворах багатоповерхівок. Комунальники очищають проїжджі частини, тротуари, пішохідні доріжки, а також підходи до контейнерних майданчиків та виходи з під’їздів“, – передають у мерії.

Забирають сніг у Харків
Фото: ХМР

Загалом, додали у міськраді, на вулицях Харкова зі сніговою стихією борються понад 1,7 тисячі комунальників.

Забирають сніг у Харків
Фото: ХМР

Читайте також: Рух транспорту заборонять у центрі Харкова увечері 25 грудня: подробиці

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
