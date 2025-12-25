Рух транспорту заборонять у центрі Харкова ввечері 25 грудня: подробиці

З 19:45 до 21:30 25 грудня буде заборонений рух транспорту на проспекті Героїв Харкова, на ділянці від майдану Конституції до Харківської набережної.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Кооперативною та Миколаївською, провулком Вірменським, майданом Конституції, Харківською набережною та іншими, повідомляє міська рада.

У цей час автобус №272 курсуватиме так: майдан Конституції – пров. Плетнівський – вул. Кооперативна – Харківська набережна і далі за маршрутом.

З 20:00 до 21:30 трамвай №30 (спецподача) курсуватиме за зміненим маршрутом (через вул. Університетську): розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – парк Машинобудівників.

