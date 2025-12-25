Движение транспорта запретят в центре Харькова вечером 25 декабря: подробности

С 19:45 до 21:30 25 декабря будет запрещено движение транспорта на проспекте Героев Харькова, на участке от площади Конституции до Харьковской набережной.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам Кооперативной и Николаевской, переулку Армянскому, площади Конституции, Харьковской набережной и другим, сообщает городской совет.

В это время автобус №272 будет курсировать так: пл. Конституции — пер. Плетневский — ул. Кооперативная — Харьковская набережная и далее по маршруту.

С 20:00 до 21:30 трамвай №30 (спецподача) будет курсировать по измененному маршруту (через ул. Университетскую): разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко (в обратном направлении: ул. Морозова) — парк Машиностроителей.

