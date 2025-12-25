Live

Движение транспорта запретят в центре Харькова вечером 25 декабря: подробности

С 19:45 до 21:30 25 декабря будет запрещено движение транспорта на проспекте Героев Харькова, на участке от площади Конституции до Харьковской набережной.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам Кооперативной и Николаевской, переулку Армянскому, площади Конституции, Харьковской набережной и другим, сообщает городской совет.

В это время автобус №272 будет курсировать так: пл. Конституции — пер.  Плетневский — ул.  Кооперативная — Харьковская набережная и далее по маршруту.

С 20:00 до 21:30 трамвай №30 (спецподача) будет курсировать по измененному маршруту (через ул. Университетскую): разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул.  Евгения Котляра — ул.  Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — ул.  Университетская — ул.  Грековская — пер.  Рыбасовский — ул.  Гольдберговская — ул.  Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул.  Кошкина — ул.  Георгия Тарасенко (в обратном направлении: ул. Морозова) — парк Машиностроителей.

Как сообщала МГ «Объектив» 17 декабря, новый электротранспорт передали Харькову три города Чехии. Прибыли шесть трамваев – помощь от чешского города Брно. И еще один из Пльзени – первый из четырех обещанных. Есть новички и среди троллейбусов – четыре единицы транспорта от чешских Будейовиц. Мэр Игорь Терехов отметил, что пассажиры почувствуют перемены. Ведь новые трамваи более вместительны, у них комфортные салоны. Также они более доступны для маломобильных людей. Технику адаптируют к работе на городских маршрутах.

