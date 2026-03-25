Два трамвая изменят маршруты в четверг в Харькове из-за обрезки деревьев
С 10:00 до 15:00 26 марта в Харькове изменят маршруты трамваи №3 и 27. Они будут курсировать по улице Николая Бажана до разворотного круга «Новоселовка».
В это время сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» будут проводить работы по удалению и обрезке крон деревьев, сообщили в пресс-службе горсовета.
Движение трамваев будет прекращено на улице Москалевской, на участке от улицы Николая Бажана до разворотного круга «Новожаново».
На время отсутствия трамвайного сообщения от разворотного круга трамваев «Новожаново» до улицы Николая Бажана будет курсировать временный автобус №4.
Как сообщала МГ «Объектив», в деле о демонтаже трамвайных рельсов на спуске Веснина в 2022 году продолжаются судебные тяжбы. 26 февраля Харьковский окружной административный суд в очередной раз признал действия горсовета противоправными.
25 марта 2026 в 20:10