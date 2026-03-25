Два трамвая изменят маршруты в четверг в Харькове из-за обрезки деревьев

Транспорт 20:10   25.03.2026
Елена Нагорная
Два трамвая изменят маршруты в четверг в Харькове из-за обрезки деревьев

С 10:00 до 15:00 26 марта в Харькове изменят маршруты трамваи №3 и 27. Они будут курсировать по улице Николая Бажана до разворотного круга «Новоселовка».

В это время сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» будут проводить работы по удалению и обрезке крон деревьев, сообщили в пресс-службе горсовета.

Движение трамваев будет прекращено на улице Москалевской, на участке от улицы Николая Бажана до разворотного круга «Новожаново».

На время отсутствия трамвайного сообщения от разворотного круга трамваев «Новожаново» до улицы Николая Бажана будет курсировать временный автобус №4.

Как сообщала МГ «Объектив», в деле о демонтаже трамвайных рельсов на спуске Веснина в 2022 году продолжаются судебные тяжбы. 26 февраля Харьковский окружной административный суд в очередной раз признал действия горсовета противоправными.

Читайте также: Сколько домов пострадало в Харькове из-за атаки БпЛА, сообщили в мэрии (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Атака «Шахедов» на Харьков: тяжело раненая женщина умерла в больнице (видео)
Атака «Шахедов» на Харьков: тяжело раненая женщина умерла в больнице (видео)
25.03.2026, 20:55
Новости Харькова — главное 25 марта: атака БпЛА на город, удар по больнице
Новости Харькова — главное 25 марта: атака БпЛА на город, удар по больнице
25.03.2026, 20:36
Враг ударил по больнице на Харьковщине: произошел пожар, трое пострадавших
Враг ударил по больнице на Харьковщине: произошел пожар, трое пострадавших
25.03.2026, 15:24
Сегодня 25 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 марта 2026: какой праздник и день в истории
25.03.2026, 06:00
Фиксируют ли стягивание войск РФ на границе с Харьковщиной, ответили в ГПСУ
Фиксируют ли стягивание войск РФ на границе с Харьковщиной, ответили в ГПСУ
25.03.2026, 19:53
Потеплеет до +17: прогноз погоды по Харькову и области на 26 марта
Потеплеет до +17: прогноз погоды по Харькову и области на 26 марта
25.03.2026, 20:30

Новости по теме:

13.03.2026
В субботу в центре Харькова перекроют движение из-за обрезки деревьев
25.02.2026
Трамвай №20 сократит маршрут в Харькове 26 февраля
24.02.2026
Днем 25 февраля в Харькове не будут ездить троллейбусы на одном из маршрутов
30.01.2026
Движение на ряде трасс Харьковщины ограничивают из-за ледяного дождя и снега
28.01.2026
«Особый режим движения»: УЗ вводит ограничения на Харьковщине, подробности


  • • Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 20:10;

