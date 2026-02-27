Мэрия и активисты все еще судятся за трамвайные рельсы на Веснина в Харькове

В деле о демонтаже трамвайных рельсов на спуске Веснина в 2022 году продолжаются судебные тяжбы. 26 февраля Харьковский окружной административный суд в очередной раз признал действия горсовета противоправными, сообщают в Telegram-канале «За трамвай на Веснина».

Активисты отметили, что в конце 2025 года по решению Верховного суда дело начали рассматривать повторно.

«Во время нового рассмотрения судья Панов специальным постановлением от 26 декабря 2025 года истребовал документы, на основании которых был проведен демонтаж — это было выполнение прямого указания высшей судебной инстанции. Но горсовет сознательно решил игнорировать позицию Верховного суда и не предоставил никаких документов… Поскольку горсовет документы не предоставил и ничего суду не объяснил, суд принял единственное законное решение — признал демонтаж трамвайных путей противоправным и противоречащим Генеральному плану Харькова. Таким образом, это решение подтвердило правильность предыдущих выводов с учетом всех рекомендаций Верховного суда относительно процессуальных действий. Ожидаем апелляционную жалобу ХГС», — говорится в публикации.

Напомним, в 2022 году — в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ — демонтировали рельсы на Журавлевском спуске (харьковчане чаще называют его спуск Веснина). Весной 2023 года четверо активистов подали административный иск, требуя признать незаконными действия горсовета. Суд первой инстанции частично удовлетворил их требования, а апелляционный суд подтвердил это решение.

В начале 2025 года заместитель директора департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Владимир Матяс заявлял, что на спуск Веснина рельсы в прежнем виде возвращать не будут. По его словам, как организовать трамвайное сообщение между Салтовкой и центром, должны решать харьковчане. Мэрия объявила конкурс на проект возвращения трамвая и одновременно подала кассацию в Верховный суд.

Верховный суд 27 ноября 2025 года направил дело на новое рассмотрение из-за того, что суды предыдущих инстанций не указали, согласно какому решению горсовета были демонтированы пути.